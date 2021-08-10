شاهد.. منة فضالي تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة منة فضالي صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت منة فضالي بإطلالة كاجوال مميزة ، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها .

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