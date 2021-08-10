دنيا سمير غانم عن وفاة والديها: "بقيت يتيمة وهتوحشوني أوي" وتكشف آخر كلمات والدتها قبل رحيلها

دنيا سمير غانم تعيش وضعاً صعباً لا تحسد عليه بعد فقدانها لوالدتها دلال عبد العزيز عقب اسابيع قليلة من وفاة والدها النجم سمير غانم، وما تزال تعيش حالة من الإنهيار النفسي مع شقيقتها ايمي سمير غانم جراء خسارتهما المفجعة بوالدتهما، وحاولت التعبير عن حزنها لجمهورها في الساعات الماضية من خلال كتابة رسالة مؤثرة ومبكية في الوقت عينه، وكشفت عن آخر عبارة كانت ترددها والدتها الراحلة قبل وفاتها.

دنيا سمير غانم: "بقيت يتيمة من غيرك يا أمي"

النجمة المصرية سمير غانم أثارت تعاطف جمهورها ومحبيها مجددا برسالة جديدة كتبتها على انستغرام بعد يومين من وفاة والدتها حيث أعربت عن حزنها العميق بكونها باتت يتيمة الأب والأم، فنشرت صورة لها مع والدتها دلال عبد العزيز وكتبت قائلة :"ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي".

دنيا سمير غانم أكدت في تدوينتها بأن والدتها علمتها الرضا في كل ما يمر بها من الحياة كاشفة عن الجملة الأخيرة التي كانت ترددها قبل وداع الدنيا، فتابعت في تدوينتها :"انت علمتيني الرضا وأنا راضية و علمتيني أقول علي كل حاجة "الحمد لله" و أخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك و تعبك كانت "الحمد لله"".

دنيا سمير غانم لفتت بأن رسالتها هذه محاولة "فضفضة" منها مع جمهورها الذي دعمها في محنتها مع شقيقتها، فتابعت قائلة في رسالتها :" أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف و مع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم و رسالتكم في الدنيا انا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا و يسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".

النجوم يتفاعلون مع رسالة دنيا سمير غانم

ولاقت رسالة دنيا سمير غانم تفاعلا كبيرا من الجمهور وحسابات السوشيال ميديا الذين تناقلوها بشكل واسع، وتمنوا الرحمة لوالديها، والصبر لها مع شقيقتها بهذه المحنة الصعبة.

كما لاقت تدوينة دنيا سمير غانم تفاعلا كبيرا من زملائها النجوم الذين علقوا على الرسالة بتعليقات داعمة ومساندة لأسرة سمير غانم فكتبت الفنانة درة التونسية :"الله يرحمها ويسكنها فسيح جنّاته ويصّبر قلبك"، وكتب احمد السعدني :"الف رحمة و نور ربنا يصبرك و يجبر بخاطرك و يطبطب علي قلبك انتي و ايمي ".

الفنان أوس اوس علق قائلا :"الله يرحمهم ويصبركم ويصبرنا عزائنا الوحيد انهم مع بعض عند الغفور الرحيم"، وكتبت هنا الزاهد :"يارب يرحمهم و يغفرلهم و يجعلهم من اهل الجنة .. ربنا يصبركوا و يقويكوا و يجبر بخاطركوا انتي و ايمي".

وعلق أحمد زاهر :"الف رحمة ونور عليهم ربنا يرحمهم و يغفرلهم ويصبرك يا دنيا انتي و ايمي و يصبرنا كلنا على فراقهم هما في الجنه ان شاء الله".

رامي رضوان يطلب الدعاء لدنيا وإيمي سمير غانم

وفي سياق متعلق، طلب الاعلامي رامي رضوان يوم أمس من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي الدعاء لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم وكذلك شقيقتها إيمي حتى تستطيعان المرور من هذا الظرف الصعب بعد رحيل والدتهما وأن يلهمها الله الصبر على ما حدث فكتب: "ادعو لإبنتيهما دنيا و إيمي بالصبر والسلوان والثبات والسكينة والرضا".

رامي رضوان كان قد نشر تدوينة عبر حسابه على "فيس بوك" كشف من خلالها عن رؤية تخص سمير غانم ودلال عبد العزيز، ليلة وفاة الأخيرة، وجاء في تدوينته: "رؤية الغريب أصدق، يشهد الله انه ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة، التي أحبها منذ أن كانت صغيرة، وينتظرها في بيت في مكان يسمى دار السلام، ونعم الدار دوت الخليج والله".

وتابع رامي رضوان في الرسالة التي نشرها على حسابه:"لا ندري ماذا بينهم وبين الله، ولكنها بشرى تثلج الصدور، ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى أحبائهم فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم، وربنا يرحمهم ويغفر لهم".

وكان الفنان حسن الرداد، زوج النجمة ايمي سمير غانم، قد نعى حماته دلال عبد العزيز قبل يومين برسالة مؤثرة على حساباته بمواقع التواصل، وأعلن خبر وفاتها للجمهور وقال:" والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة".