غدا.. فيلم موسى يعرض في السينما

روج الفنان كريم محمود عبد العزيز، لفيلمه الجديد "موسي"، ونشر إعلان ترويجي للفيلم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقا من خلال حسابه:"فيلم موسى مِن بُكره في السينما".

وطرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “موسى” الأغنية الدعائية له والتي تحمل اسم “مكهرب” للمطرب مروان موسى وذلك بعد أن قررت الشركة تأجيلها حداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

- يظهر الفنان أمير كراره ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

- العمل من المقرر ان يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل أسم المستضعفون .

- يشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.