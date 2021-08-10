”حالة اكتئاب” لـ رامي صبري وشقيقة الراحل تتجاوز مليون مشاهدة

تجاوزت أغنية حالة اكتئاب للمطرب رامي صبري وشقيقه الراحل كريم صبري؛ حاجز المليون مشاهدة بعد طرحها بأسبوع على يوتيوب .

وحققت أغنية حالة اكتئاب مليون و١٠٠ ألف مشاهدة ؛ في الأسبوع الأول لها ؛ حيث لقت الأغنية تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان رامي صبري، قد نشر البوستر الرسمي لأغنيته هو وشقيقه الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وعلق رامي صبري علي الصورة، قائلاً: "مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدر ترند يوتيوب ميوزيك لدويتو #رامي_صبري و#كريم_صبري شكرا لكل حد شاف فيديو #حالة_اكتئاب ودعا لكريم.. متنسهوش في دعائكم".