وائل الإبراشي يتصدر تريند جوجل بسبب تطورات حالته الصحية

تصدر الإعلامي وائل الإبراشي، مؤشرات البحث على موقع جوجل ترندمحرك ،بأكثر من 5 آلاف عملية بحث.

وبدأ الالاف من جمهور الإعلامي الكبير وائل الإبراشي في البحث عن آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كشف محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي الذي أصيب منذ أشهر بفيروس كورونا، ولم يتماثل للشفاء من مضاعفاته حتى الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" مساء الأحد، إن الإبراشي لم يسترد حتى الآن حالته الطبيعية، موضحا أنه لا يزال يعاني من مشكلات بالرئتين.

وأضاف: "حالة وائل الإبراشي تتحسن، ونتمنى أن تكون الحالة أفضل في الأيام المقبلة".

وتابع تاج الدين إلى أن التليفات في الرئتين الناجمة عن الالتهابات الرئوية تحدث مع فيروسات كثيرة وليس كورونا فقط، غير أنه أوضح أن الظاهرة مرصودة حاليا نظرا لوجود جائحة كورونا.

وأفاد مستشار الرئيس بأن إصابة بعض الحالات بتليف رئوي متوقف على قوة مناعة الرئتين أو مناعة الجسم بشكل عام، وتأثير الفيروس عليهما، لافتا إلى أن بعض الحالات تصاب بتليف مناعي نتيجة استخدم بعض العقاقير أو تربية الطيور.

آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي

جديرا بالذكر كان "الإبراشي" قد ظهر، في حلقة يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر ، وهو يسعل عدة مرات، وأعلن الإبراشي اعتذاره عن عدم تقديم حلقة "التاسعة"، يوم الخميس، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.