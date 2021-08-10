تطورات الوضع الصحي للنجوم.. استقرار حالة صلاح عبد الله ووائل الإبراشي مازال يعاني من مضاعفات كورونا

حالة من القلق سيطرت على الجمهور تجاه الحالة الصحية لبعض مشاهير الوسط الفني والإعلامي الذين عانوا من أزمات صحية خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل بعض المقربين منهم يحرصون على طمأنة الجمهور على الوضع الحصي للمشاهير والكشف عن التطورات الجديدة التي تطرأ عليهم.

صلاح عبد الله

الفنان المصري صلاح عبد الله تحدث عن حالته الصحية في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يعرض عبر شاشة cbc وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة، وأكد صلاح أن حالته الصحية باتت أفضل كثيرًا وأصبحت مستقرة الآن بعد تعرضه لأزمة قلبية وإجراء قسطرة ودعامة بالقلب.

وكشف صلاح عبد الله أنه كان يشعر بألم في صدره وظهره قبل ذلك، وتسببت في حالة أرق وإرهاق له، وبمجرد أن تواصل مع زوج ابنته دنيا، وأحد الأطباء، اقترحوا عليه أن يقوم برسم قلب، وبالفعل تبين إصابته بأزمة، ولفت إلى أن تلك المحنة أعطته فرصة جديدة من أجل تصحيح أخطائه، مشيرًا إلى أنه بدأ يحرص على الحفاظ على طبيعة أكله، كما أنه امتنع عن التدخين.

وائل الإبراشي

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي الذي مازال يعاني مع مضاعفات إصابته بفيروس كورونا منذ أشهر وحتى الآن، وقال محمد عوض في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يعرض على شاشة dmc، إن الإعلامي المصري لم يعد لطبيعته حتى الآن.

وأكد محمد عوض تاج الدين، أن وائل الإبراشي لايزال يعاني حتى الآن من تليفات بالرئتين، وبالرغم من تحسن حالته إلا أنه لم يعد لطبيعته بعد.

عمر الجاسر

الفنان والمخرج السعودي عمر الجاسر، كان قد خضع لجراحة من أجل استئصال ورم بالمخ، وحرصت ابنته شروق على كطمأنة الجمهور على حالته الصحية بعد الجراحة، حيث نشرت عدة صور له عبر حسابها على تويتر، وكشفت خلالها أن والدها غادر المستشفى اليوم الإثنين، كما وجهت الشكر لأطبائه الذين أشرفوا على حالته.

وأضافت شروق في تدوينتها: "اللهم لك الحمد حتى ترضى تم خروج والدي عمر الجاسر.. شكرا للجنود الخفية اللي ربنا ارسلهم لمساعدة والدي، وشكرا لكل من تواصل وسأل عن والدي، أسأل الله يتمم شفائه وأن يرزقه العافية التامة".