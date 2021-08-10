فيديو ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها في أحدث ظهور وتروج لأغنية "لو كنت"؟

زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي شاركت جمهورها على موقع انستجرام مساء اليوم، الإثنين، بمقطع فيديو ظهرت فيه بشكل مختلف تمامًا، بعدما استعانت بالشعر الأحمر والعدسات اللاصقة.

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها

زينب فياض ظهرت في الفيديو بلوك مختلف تمامًا عما اعتاد الجمهور عليه من قبل، ووضعت شعر مستعار باللون الأحمر، وهو اللون الذي غير من ملامحها، حيث فاجئت الجمهور بالشبه الكبير بينها وبين والدتها النجمة هيفاء وهبي.

الجمهور يعلق على الشبه الكبير بين زينب فياض ووالدتها هيفاء

وتلقت زينب فياض العديد من التعليقات التي امتدحت النيو لوك الخاص بها، وظهورها بالشعر الأحمر، كما علق البعض على الشبه الكبير بينها وبين والدتها، حيث قال أحد المتابعين: "اول ماشفت الصورة فكرتها هيفاء وهبي"، فيما علق آخر: "اللوك تماما مثل لوك الفنانة هيفاء وهبي"، وأضاف ثالث: "سبحان الله وكأنها هيفاء وهبي".

ويبدو أن زينب فياض اقتنعت بالفعل أن اللوك الجديد جعلها نسخة عن والدتها، حيث نشرت عدة فيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة، خلال ظهورها بهذا اللوك، وأرفقتها بمقطع من أغنية "لو كنت" التي قدمتها والدتها هيفاء وهبي مع الفنان أكرم حسني مؤخرًا.

هيفاء وهبي وابنتها بالشعر الأحمر

وكانت هيفاء وهبي قد ظهرت في أكثر من صورة عبر حسابها على انستجرام، وهي تستعرض شعرها الأحمر في أكثر من جلسة تصوير، ووقتها نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها.

الجدير بالذكر أن زينب فياض خضعت مؤخرًا لعملية تجميل في الأنف، حيث نشرت عدة صور وفيديوهات تظهر فيها قبل وعقب خروجها من غرفة العمليات، كما كشفت إنها أجرت تلك العملية في أنفها، بالإضافة إلى معالجة الانحراف في أنفها والذي كان يسبب لها ضيق في التنفس.

وكانت زينب قد أعلنت سابقاً أنها قررت إجراء عملية تجميل في وجهها، وذلك بعدما خضعت سابقًا لتكبير وتجميل الشفاه وبعض التقنيات التجميلية في بشرتها، حيث كتبت قبل تلك العملية الجراحية: "وفي النهاية قررت أن أعدّل منطقتين تزعجاني في وجهي. وبما أنني أخبركم بكل شيء ولا أخفي عنكم شيئاً، فستعرفون قريباً"، وذلك قبل أن تكشف عن خضوعها لعملية تجميل أنفها.