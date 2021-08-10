هند البحرينية تستعين بأغنية لشيرين عبد الوهاب خلال احتفالها بعيد ميلاد زوجها.. شاهدوا رد فعله بالفيديو

هند البحرينية الفنانة الشهيرة حرصت على مشاركة الجمهور على انستجرام، باحتفالها المميز بعيد ميلاد زوجها لاعب كرة السلة اللبناني كريم عز الدين.

هند البحرينية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

هند البحرينية نشرت عبر انستجرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقدم لزوجها كعكة عيد ميلاده والتي حرصت على أن تكون مرتبطة بمهنته كرياضي محترف، حيث كانت الكعكة على شكل كرة سلة، وعلقت هند البحرينية على الفيديو وقالت: "من عيد ميلاد حبي".

رومانسية هند البحرينية وزوجها على أنغام أغنية شيرين

وظهرت هند وهي تقدم لزوجها كعكة عيد ميلاده على أنغام أغنية "كلي ملكك" لشيرين عبد الوهاب، وهو الأمر الذي فاجئه كثيرًا، حيث عبر عن سعادته بالهدية والمفاجأة وقام باحتضانها، كما علق على الفيديو الذي قامت بنشره فقال: "أنا كلي ملكك".

كذلك نشرت هند البحرينية صورة لزوجها وهو على وشك أن يأكل من كعكة عيد ميلاده، وهي الصورة التي حرص الأخير على أن تظهر بشكل طريف، وتلقى الثنائي التهاني بهذه المناسبة السعيدة، كما عبر البعض عن مدى إعجابهم بمفاجأة هند لزوجها، ورومانسيتهما معًا.

تفاصيل مرض ووفاة والدة هند البحرينية

الجدير بالذكر أن هند البحرينية كانت قد فجعت برحيل والدتها في شهر يوليو الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الذي عانت منه لفترة قبل وفاتها ودخلت بسببه إلى المستشفى.

ونشرت وقتها هند البحرينية عبر حسابها على "انستجرام" رسالة كشفت من خلالها عن وفاة والدتها التي عانت من تدهور كبير في حالتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا فكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، البقاء لله، انتقلت إلى رحمة الله والدتي .. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ، واغسلها بالماء و الثلج و البرد ، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدلها داراً خيراً من دارها ، وأهلاً خيراً من أهلها ، وزوجاً خيراً من زوجها ، وقها فتنة القبر وعذاب النار".

هند البحرينية كانت ظهرت في أكثر من رسالة وفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل، وتحدثت من خلالهما عن وضع والدتها الصحي والذي أكدت أنه استقر في البداية، قبل أن تتدهور الحالة وتعلن وفاتها.

الصور مأخوذة من حساب هند البحرينية على انستجرام