فيديو يوسف الخال يتراجع ويتلقى لقاح كورونا:"كل شيء كنا ضده صرنا معه"

يوسف الخال وزوجته الفنانة نيكول سابا تلقى كل منهما لقاح كورونا في الساعات الماضية، وقد فاجئ الثنائي الجمهور بموقفهما الجديد وذلك بعد أن رفض كل منهما اللقاح في الشهور الماضية حيث أعلنا عدم رغبتهما في الحصول عليه.

يوسف الخال يتراجع عن موقفه الرافض للقاح كورونا

يوسف الخال نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو للحظة تلقيه لقاح كورونا، وقد فاجئ النجم اللبناني جميع متابعيه ومحبيه وتحديدا لكونه كان من النجوم الرافضين لتلقي اللقاح في الشهور الماضية، يوسف الخال أكد في الفيديو الذي نشره أن موقفه من لقاح كورونا قد تغير مؤكدا أنه رغم رفضه له في الماضي بات الآن معه، وأن ما حدث يشبه أشياء كثيرة تتغير فيها المواقف بشكل عكسي مع مرور الوقت، فقال يوسف الخال في الفيديو: "كل شيء من سنتين كنا ضده أصبحنا معه، وكل شيء من سنتين كنا معه أصبحنا ضده، تغير كل شيء، مبروك".

يوسف الخال ونيكول سابا يتلقيان لقاح كورونا

نيكول سابا النجمة اللبنانية نشرت أيضا على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" صورة للحظة تلقيها لقاح كورونا، وعلقت نيكول سابا على الصورة وأكدت أنها حتى الآن ليست مقتنعة باللقاح لكنها مضطرة إلى الخضوع له وأنها توكلت على الله في هذه الخطوة بغض النظر على نتائجها فكتبت النجمة اللبنانية تعليقا على الصورة قالت فيه: "مش مقتنعة بس مضطرة للأسف وإتكالنا على الله وحده".

وبذلك تنضم كل من الفنانة نيكول سابا ويوسف الخال لقائمة النجوم الذين تراجعوا عن مواقفهم المشككة في اللقاح وكان على رأسهم الفنان راغب علامة، وتفاعل العديد من المتابعين مع فيديو يوسف الخال حيث أشاد قطاع منهم بموقفه الجديد كما علقت شقيقته الفنانة ورد الخال على الفيديو فكتبت: "منيحة الحمدالله على السلامة خيي".

سبب عدم تعاون نيكول سابا مع يوسف الخال في عمل فني

نيكول سابا كشفت في الأسابيع الماضية أثناء لقائها ببرنامج "تفاعلكم"، الذي تقدمه سارة دندراوي على قناة العربية عن تفاصيل حياتها الخاصة وعلاقتها بزوجها الفنان يوسف الخال حيث أوضحت سبب عدم تعاونها مع زوجها في عمل فني، وأكدت أن كل منهما حريص على اختيار الأفضل في حال أرادوا تقديم مثل هذه التجربة، موضحة أنهما بمجرد نشر صورة أو فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، يتسبب ذلك في تفاعل كبير من الجمهور معهما، وهو ما يجعلهما ينتظران حتى يعرض عليهما عمل مميز، كونه سيصبح مسلطًا عليه الضوء بشكل أقوى.