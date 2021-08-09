أشعلت مدونة الموضة الفاشنسيتا السعودية "فاطمة الأنصاري" حسابات "السوشيال ميديا" بسبب هدية فاخرة وباهظة الثمن، تلقتها من خطيبها "يعقوب بوشهري".

هدية فاخرة من يعقوب بو شهري لزوجته فاطمة الأنصاري تشعل السوشيال ميديا!

كانت خبيرة التجميل، ومدونة الموضة السعودية "فاطمة الأنصاري"، قد احتفلت مؤخرا بعقد قرانها على مشهور مواقع التواصل الكويتي "يعقوب بوشهري"، وهو الخبر الذي أثار الجدل حينها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة حول إطلالتها وطقم المجوهرات الذي ارتدته.

وعادت "فاطمة الأنصاري" لتشعل حسابات "السوشيال ميديا" من جديد، بسبب نشرها صُورة لـ "ساعة يد فاخرة" تلقتها كهدية من خطيبها يعقوب بو شهري، وهي ساعة مرصعة بالألماس من علامة "ريتشارد ميل Richard Mille"، ذات إطار ذهبي، وحزام ساعة أزرق، والتي يصل سعرها بحسب المتداول إلى مليون ونصف دينار كويتي.

وعلى الرغم من أن سعر الهدية الباهظ الثمن قد أثار تعليقات متابعي ومتابعات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأمر الذي أثار "السوشيال ميديا" أن بعض مشهورات السوشيال ميديا قد نشرن صورا لهن وهن يرتدين نفس الساعة التي تلقتها الأنصاري من خطيبها، ومنهن الفاشنيستا الكويتية "الدكتورة خلود" التي شاركت عدة صُور لها وهي ترتدي نفس الساعة، وكذلك الفاشينيستا "نورة العميري" والتي شاركت فيديوهات وصُور لها وهي ترتدي أيضاً نفس الساعة.