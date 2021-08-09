صور ياسمين الخطيب تتغزل في زوجها بأول تعليق لها عقب الزفاف: "اللي بالغالي اشتريته"

ياسمين الخطيب الكاتبة والإعلامية المصرية باتت حديث الجمهور بعد أن احتفلت بزواجها مساء أمس الأحد، من رجل الأعمال والمنتج رمضان حسني، حيث حرصت على نشر مجموعة من صور الزفاف وعقد القران عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتغزل بزوجها.

ياسمين الخطيب تتغزل بزوجها في أول تعليق لها بعد الزفاف

ياسمين الخطيب نشرت عدة صور رومانسية لها مع زوجها خلال الزفاف، عبر انستجرام، وكتبت في أول تعليق لها على زواجها من رمضان حسني: "اللي بالغالي اشتريته"، وتلقت ياسمين التهاني من قبل قطاع كبير من متابعيها الذين تمنوا لها حياة سعيدة مع زوجها.

ياسمين الخطيب تنشر الصور الرسمية من زفافها

فيما واصلت ياسمين الخطيب نشر عدة صور من حفل الزفاف الذي أقيم بحضور أهل العروسين والمقربين منهما فقط، كما كشفت عن صورة جمعتها بزوجها ووالدتها وعلقت على الصورة بقولها: "أنا ومامي وروميو.. صورة العام".

أما رمضان حسني فحرص على إعادة نشر مجموعة صور من التي قاموا أصدقائه بنشرها من حفل الزفاف، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بانستجرام، وتلقى الثنائي التهاني من أصدقائهما ومتابعيهما.

معلومات عن زوج ياسمين الخطيب

وكانت المذيعة المصرية قد فاجئت الجمهور بزواجها بالأمس من رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بدون الإعلان المسبق من ياسمين الخطيب عن خطبتها أو استعدادها للزواج من قبل، لكنها في الفترة الأخيرة قد أثارت التكهنات والتساؤلات حول ارتباطها، إلى احتفلت بزواجها بالأمس من رمضان حسني وهو رجل أعمال ومنتج فني، ويمتلك شركة عقارات، بالإضافة إلى إنتاجه عدة أعمال فنية وغنائية في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عمله في مجال تنظيم الحفلات والتي كانت آخرها حفل لمحمد رمضان في الساحل الشمالي العام الماضي.

وتعتبر تلك الزيجة الرابعة في حياة ياسمين الخطيب، وقد أثارت الجدل مؤخرًا حول ارتباطها، وشغلت الجمهور العام الماضي بعدما شاركت جمهورها وأصدقائها عبر حسابها على موقع فيسبوك، بصورة لم تظهر فيها سوى يدي امرأة ورجل، وعلقت عليها بأنها تمت خطبتها، لكن سرعان ما اكتشف جمهورها أنها تحاول عمل مقلب بهم وإيهامهم بأنها ارتبطت مرة أخرى، وحرصت ياسمين الخطيب على التعليق مرة أخرى بعدما اكتشف الجمهور أن الصورة مجرد "كذبة أبريل" وقالت "التعليقات كلها كذبة إبريل.. كذبة إبريل!.. بوظتوا اللعبة!"

الصور مأخوذة من حساب ياسمين الخطيب الرسمي على انستجرام