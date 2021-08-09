رامي رضوان يطلب من الجمهور الدعاء لدنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والديهما

رامي رضوان الإعلامي المصري وزوج الفنانة دنيا سمير غانم وجه رسالة جديدة لجمهور ومحبي كل من الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم كما طلب من الجمهور الدعاء لابنتيهما دنيا وإيمي.

رامي رضوان يوجه رسالة لجمهور الراحلة دلال عبدالعزيز

رامي رضوان نشر عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة من الرسومات التي رسمها محبي كل من الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز والراحل سمير غانم وتم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، رامي رضوان قدم شكره لكل من عبر بفنه وإبداعه عن مدى حبه وتقديره لكل من دلال عبدالعزيز وسمير غانم كما طلب من جمهورهما الدعاء وأن يغفر الله لهما فكتب رامي ضوان: "شكرا لكل من عبر عن حبه لهما بفنه وابداعه ادعو لهما بالرحمه والمغفرة".

رامي رضوان يطلب الدعاء لدنيا وإيمي سمير غانم

رامي رضوان طلب كذلك من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي الدعاء لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم وكذلك شقيقتها إيمي حتى تستطيعان المرور من هذا الظرف الصعب بعد رحيل والدتهما وأن يلهمها الله الصبر على ما حدث فكتب: "ادعو لإبنتيهما دنيا و إيمي بالصبر والسلوان والثبات والسكينة والرضا".

رامي رضوان تفاعل العديد من النجوم مع الرسالة التي قام بنشرها وكان من بينهم الفنانة ليلى أحمد زاهر التي كتبت تعليقا قالت فيه: "الله يرحمهم و يصبر دنيا و ايمي"، كما كتبت الفنانة هنا شيحة: "ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويثبتهم عند السؤال ويصبر دنيا و ايمي ويقويهم"، وعلقت كذلك الفنانة جومانا مراد فكتبت: "الله يرحمهم ويغفرلهم في الجنه ونعيمها إن شاء الله وربنا يصبر قلب دنيا وايمي ويقويهم".

رامي رضوان يكشف عن رؤية تخص سمير غانم ودلال عبد العزيز

رامي رضوان كان قد نشر تدوينة عبر حسابه على "فيس بوك" كشف من خلالها عن رؤية تخص سمير غانم ودلال عبد العزيز، ليلة وفاة الأخيرة، وجاء في تدوينته: "رؤية الغريب أصدق، يشهد الله انه ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة، التي أحبها منذ أن كانت صغيرة، وينتظرها في بيت في مكان يسمى دار السلام، ونعم الدار دوت الخليج والله".

وتابع رامي رضوان في الرسالة التي نشرها على حسابه:"لا ندري ماذا بينهم وبين الله، ولكنها بشرى تثلج الصدور، ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى أحبائهم فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم، وربنا يرحمهم ويغفر لهم".