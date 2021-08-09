بسمة بوسيل تستجم على البحر مع أطفالها الثلاثة وتستعرض لياقتها البدنية ..بالصور

بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، تستمع بأوقاتها الصيفية على شاطئ البحر برفقة أطفالها الثلاثة، فنشرت مجموعة لقطات لها بصحبتهم حيث نادرا مع تنشر أي لقطات لهم عبر السوسشيال ميديا لكن المفاجأة ايضا كانت بإستعراضها للياقة قوامها حيث أدت تمارين رياضية تتطلب ليونة جسدية فائقة مرتدية الشورت القصير الجينز مع المايوه.

بسمة بوسيل تستجم على البحر مع أطفالها الثلاثة وتستعرض لياقتها البدنية

الفنانة المغربية بسمة بوسيل شاركت متابعيها على انستغرام بمجموعة بصور لها مع اطفالها الثلاثة خلال استمتاعها بأجواء الصيف على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي بمصر، وظهرت بسمة في اللقطة الأولى وهي تؤدي تمرينا رياضيا على الصخور يتطلب ليونة جسدية مرتدية الشورت القصير الجينز مع المايوه، فأبهرت جمهورها بهذه الحركات الرياضية التي تتطلب ليونة فائفة، وفي لقطة ثانية أدت حركة رياضية مبهرة من خلال تأرجحها بشكل مقلوب على الأرجوحة الشبك.

بسمة بوسيل نشرت ايضا صورا لأطفالها الثلاثة من تامر حسني لكنها حرصت على اخفاء وجوههم، وظهر اطفالها بلقطة من الخلف حيث ارتدوا ملابس السباحة مستمتعين باجواء البحر.

وتفاعل الجمهور مع صور بسمة بوسيل في اجواء الصيف معربين عن اندهاشهم بلياقتها البدنية التي تستعرضها لأول مرة، كما أشادوا بنشرها صورا لأطفالها حيث من النادر بأن تكشف عن أي لقطات لأبنائها.

بسمة بوسيل أنجبت من تامر حسني ثلاثة أطفال : ابنتان وصبي، وكان الثنائي قد اثار ضجة هذا العام بعد اعلان الاولى انفصالها عنه ثم تصالحا بعد مضي ايام قليلة وعادت المياه الى مجاريها بينهما.

بوسيل تفاجئ زوجها تامر حسني باحتفال مميز

بسمة بوسيل كانت قد أقامت احتفالا مفاجئا لزوجها تامر حسني بمناسبة إطلاقه أحدث كليباته الغنائية "صعبة" حيث فاجأته بحفل مبهج أعدته مع بعض أصدقائهما المشتركين.

ونشر تامر حسني على خاصية ستوري انستغرام لقطة من الحفل أرفقه بتدوينة شكر لزوجته كتب لها فيها :"شكرا حبيبتي بسومي على الاحتفال الجميل دا وشكرا لكل أصحابي الغاليين اللي اشتركوا في المفاجأة وشكراً لبشرى اللي قررت تعملي عيد ميلادي فجأه وهو مش معاده".

أغنية "صعبة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبدالرحمن شوقي، وإخراج تامر حسني، وتخطت الـ52 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لتامر عبر يوتيوب.