عمرو عبد العزيز يقلق جمهوره على حالته الصحية ويطلب السماح: "خايف أمشي وحد شايل مني"

الفنان المصري عمرو عبد العزيز أقلق الجمهور على حالته الصحية بعد كشفه عن معاناته من ظروف صحية غير مستقرة، فتحدث عن الموت في تدوينة لها نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وطلب من الجميع مسامحته، فتابعوا معنا التفاصيل.

الفنان عمرو عبد العزيز يقلق الجمهور على حالته الصحية

الفنان الشاب عمرو عبد العزيز تسبب بقلق جمهوره على وضعه الصحي بعدما تحدث عن ظروف صحية صعبة يعيشها ولا يعلمها سوى المقربين منه من عائلته، معرباً عن مخاوفة من "موت الغفلة" وأحد الأحلام السيئة التي تتكرر معه في المنام، فطلب من كل أصدقائه ومحبيه وجمهوره مسامحته بحال تسبب لهم بأي حزن أو اذى مقصود او غير مقصود.

وكتب في تدوينة له :" صباح الخير عليكم جميعا…. فضلا وليس أمرا ،نظرا لعدة احداث بتحصل ورا بعض ..اولا حالات الموت المفاجىء اللي حصلت مؤخرا ( اللهم اجرنا جميعا من الموت الغفله ) لكتير من الشباب و الكبار اللي ناموا وماصحيوش اللي اعرفهم و اللي ماعرفهومش ، ثانيا …حلم سيء جدا بحلمه بقالي فتره بيتكرر بنفس تفاصيله على فترات متقطعة، ثالثا…لظروفي الصحيه الغير مستقره من فتره والتي لم ولن اتحدث عنها ولا يعلم عنها شيء سوى اهلى و المقربين جدا جدا مني

ارجو من الجميييييييييييييع اللي زعلانين مني سواء بقصد او بدون قصد ان يسامحوني و مايزعلوش مني لو كنت اخطأئت واكيد انا اخطأئت لانى بني ادم بشر مش ملاك …وخايف امشي وحد شايل مني ولو حته صغنونه كده في قلبه …..بحبكوا كلكوا".

تدوينة عمر عبد العزيز لاقت تفاعلا من جمهوره الذين تمنوا له الشفاء العاجل من أزمته الصحية، وأشادوا بمضمون رسالته بطلب المسامحة لكنهم اعربوا في نفس الوقت عن قلقهم من حالته الصحية التي لم يكشف أي تفاصيل عنها.

وشهد الوسط الفني في الفترة الأخيرة حالات وفيات متعددة وآخرها الفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا قبل يومين متأثرة بإصابتها بتداعيات فيروس كورونا.

أحدث اعمال عمرو عبد العزيز الفنية

على صعيد فني، يشارك الفنان عمر عبد العزيز حاليا في مسرحية ليلتكم سعيدة على المسرح القومي للمخرج خالد جلال وهي من بطولة الفنان محمد علي رزق وبسنت صيام ومريم السكري ومروة عيد وآخرين.

يذكر ان عمرو عبد العزيز من مواليد عام 1982، وشارك في مسيرته الفنية على مدار سنوات بمجموعة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وحاصل على بكالوريوس علوم اجتماعية، قسم مسرح، وشعبة تمثيل وإخراج مسرحي، ومن ابرز اعماله الفنية: نونة المأذونة، باب الخلق، العقرب، زواج بالإكراه.