رحمة رياض تكشف بالفيديو تفاصيل وموعد زفافها من ألكسندر علوم بعد عقد قرانهما مؤخرا

رحمة رياض النجمة العراقية وجهت رسالة لجمهورها بعد عقد قرانها من الفنان ألكسندر علوم، كما كشفت عن تفاصيل حفل زفافها والموعد المقرر له.

موعد حفل زفاف رحمة رياض والكسندر علوم

رحمة رياض تداول لها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو تتحدث فيه عن عقد قرانها على الفنان الكسندر علوم والذي أقيم يوم الجمعة الماضي بحضور بعض المقربين منها وشقيقتها نعمة رياض التي كانت أول من نشر صور حفل عقد القران عبر حسابها على "انستجرام"، وأكدت النجمة العراقية أن حفل زفافها من المقرر أن يقام بعد أشهر قليلة وسوف تدعو فيه جميع أصدقائها ومحبيها.

وقالت النجمة العراقية: "اليوم لدي رغبة للتصوير وتقديم الشكر لكل شخص ارسل لي تهنئة او تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عقد قراني الذي أؤكد أنه ليس حفل زفاف كما اعتقد البعض، فحفل الزفاف سوف يقام خلال الأشهر القادمة وسوف ندعو جميع الأصدقاء والأهل".

رحمة رياض أكدت في الفيديو أن شقيقتها دوت الخليج من قامت بتنظيم حفل عقد القران وحضره مجموعة من أقاربها الذين كانوا متواجدين في نفس المدينة التي تتواجد فيها، وقدمت لهم الشكر وكذلك لجميع من قدم لها التهاني، فقالت رحمة رياض: "شقيقتي دوت الخليج من نظمت هذا الحفل البسيط احتفالا بعقد القران الذي لم يحضره الكثير بسبب أن العديد من أفراد العائلة في دول أخرى وأزمة جائحة كورونا تسببت في منعهم من الحضور لكن شكرا لجميع من حضر".

رسائل متبادلة بين رحمة رياض والكسندر علوم بعد عقد قرانهما

رحمة رياض نشرت أيضا أكثر من صورة تجمعها بالكسندر علوم بعد عقد قرانهما عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت في إحدها وهو يحملها، كما علقت على الصور وتمنت من خلالها أن يتمم الله زواجهما على خير، وأن تجتمع المحبة والمودة بينهما فكتبت: " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم بحمد الله عقد قراني بمن جمعني القدر به وشاء ربي أن يكون نصيبا لي و أكون نصيبا له اللهم اعقد بين قلبينا بالمحبة والمودة".

كما نشر الكسندر علوم صورة كذلك من حفل عقد القران تجمعه برحمة رياض علق عليها قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأخيرًا وصلنا عفنا الكوكب وضيمة".

رحمة رياض تحتفل بنجاح أغنية "الكوكب"

رحمة رياض احتفلت أيضا بأغنية "الكوكب" التي طرحتها في الفترة الماضية على قناتها الرسمية على "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا حيث بلغ عدد مشاهديها ما يقارب الـ10 مليون مشاهدة، فقالت: "سعيدة برد الفعل حول أغنية (الكوكب) التي طرحت في الفترة الأخيرة والتعليقات الإيجابية من الجمهور حولها".