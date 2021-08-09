مخرجة مسلسل "سابع جار" تروي موقفا إنسانيا ومؤثرا لدلال عبد العزيز: "إنسانة نادرة"

دلال عبد العزيز ما زال الحزن عليها قائماً على مواقع التواصل، منذ وفاتها أول أمس، وتذكر عدد من أصدقائها وزملائها مواقفهم الإنسانية والمؤثرة معها، ومنهم المخرجة هبة يسرى، والتي حكت موقف إنساني ومؤثر للراحلة في كواليس العمل.

مخرجة "سابع جار" تحكي قصة إنسانية عن الراحلة دلال عبد العزيز

المخرجة هبة يسري، مخرجة مسلسل "سابع جار"، الذي شاركت به الراحلة دلال عبد العزيز، نشرت تدوينة على حسابها بفيسبوك، حكت به موقف مؤثر شهدته مع الفنانة دلال عبد العزيز، وهو الموقف الذي كشف جانب إنساني في حياة الراحلة دلال عبد العزيز، وقالت:" دلال عبد العزيز تستحق أن نحكي عنها مالم تحكيه ابدا ولو كنت رأيت منه القليل بالصدفة.. ".

موقف مؤثر للراحلة دلال عبد العزيز في "سابع جار"

وتابعت مخرجة مسلسل "سابع جار":" في إحدى المرات كنا بتصور في مصر الجديدة لقيت حد بيكلمها كل شوية بيسأل عن المكان و جاي لقيتها بتقولي دي بنت بتتفرج عليه وعايزه تشوفني عشان مامتها اتوفت قريب ووحشاها.. اتأثرت شوية بس كنا شغالين ومدام دلال طلبت شوية وقت لغاية ما البنت تيجي..وصلت بنت بسيطة محجبة شايلة بيبي ميكملش ٣شهور، وجايلها من مكان بعيد جدا عشان بس تشوفها اول ما البنت شافت مدام دلال عيطت جدا وفضلت تحاول تمسك نفسها بس مقدرتش وانهارت في العياط ساعتها دلال خدتها في حضنها وفضلت تطبطب عليها والبنت تعتذر مكسوفه عشان ماتبقاش بتبشر بحاجة وحشة ودلال تقولها عيطي ولا يهمك و تدعيلها وقالتلها ما انا كمان ماما..مش انا برده ماما".

مخرجة "سابع جار": دلال عبد العزيز إنسانة نادرة

وقالت المخرجة هبة يسري في تدوينتها عن موقف دلال عبد العزيز المؤثر:"البنت قالتلها انا عايزو اوريكي بنتي عشان ماما ملحقتش تشوفها خدتها ولاعبتها واتصورا مع بعض والبنت قالتلها أن ده احلي يوم في حياتها وشكرتها ومشيت ودلال كملت تصوير عادي بنفس روحها و كأنها بتعمل ده علي طول..".

واختتمت حديثها قائلة:"يمكن مكانتش عايزة تحكي علي وهبه ربنا لها في حب الناس وقدرتها علي أسعادهم لكن دوت الخليج دلوقتي تستحق الناس تعرف بجد دوت الخليج اد ايه انسان نادر وبالذات أنها احتفظت بأنسانيتها وبأمومتها في حرب الفن والظهور والنرجسية اللي بتصيب الفنان مهما كان قوي وثابت لكن الأضواء ليها مفعول سحري بيغير الناس إلا دلال عبد العزيز".