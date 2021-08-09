شاهد بلقيس تتألق بالبرتقالي في أول حفل لها في مصر بعد كورونا

تألقت الفنانة اليمية بلقيس فتحي، في أولى حفلاتها الغنائية في مصر، بعد انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي أثر على الحركة الثقافية والفنية كما أثر على باقي نواحي الحياة.

وأطلت بلقيس فتحي في حفلها الذي أقيم بنادي الجلاء في القاهرة، بفستان طويل بأكمام طويلة، ومغلق حتى أعلى الرقبة، باللون البرتقالي، من توقيع دار أزياء ALEX PERRY، وأكملت إطلالتها الرائعة بمكياج ناعم بأيادي خبيرة التجميل المصرية، دينا راغب.