"صداقة نادرة لم ينهها إلا الموت"..ميرفت أمين وحيدة بعد فقدانها رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز بوقت متقارب

ميرفت أمين أثارت تعاطف الجمهور اليوم بعد انهيارها في جنازة صديقتها دلال عبد العزيز، ولكن أحزانها لم تبدأ مع رحيل دلال عبد العزيز ولكنها مستمرة منذ وفاة صديقتها الثالثة رجاء الجداوي، لتنتهي واحدة من أشهر صداقات الوسط الفني وأقدمها بين الثلاثي رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وميرفت أمين.

قصة صداقة نادرة جمعت ميرفت أمين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي

وتعتبر علاقة صداقة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي من أشهر وأقدم علاقات الصداقة في الوسط الفني، ولم يفترق الثلاثي طوال علاقة صداقتهن التي استمرت لما يقارب 50 عام، واعتاد الجمهور وزملائهم في الوسط الفني على رؤيتهن معاً في جميع المناسبات الاجتماعية والفنية، وكذلك حرصهن على اللقاء باستمرار وزيارة زملائهن بالوسط الفني وغيرها من الأنشطة الاجتماعية التي اشتهر بها الثلاثي.

معاناة ميرفت أمين بعد وفاة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي

أثرت وفاة الفنانة رجاء الجداوي في ميرفت أمين ودلال عبد العزيز، خاصة ميرفت أمين التي ابتعدت عن الظهور في المناسبات العامة بعد وفاة رجاء الجداوي، ومرت بفترة حزن كبيرة جعلتها تختفي عن الأنظار، وذلك بسبب عمق علاقة الصداقة التي جمعتها برجاء الجداوي، وذلك قبل فترة قليلة من فقدانها لصديقتها الثانية دلال عبد العزيز بنفس المرض وفي فترة متقاربة، وهو الأمر الذي أثار تعاطف كبير من الجمهور خاصة بسبب القصة الإستثنائية والنادرة لصداقتهن.

الجمهور يتعاطف مع ميرفت أمين بعد وفاة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي

ولاقت الفنانة ميرفت أمين تعاطف كبير من الجمهور على مواقع التواصل بعد وفاة صديقاتها في فترة متقاربة، وشعورها الكبير بالوحدة والحزن بعد وفاة رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، وزادت حالة التعاطف بعد ظهورها في حالة انهيار في جنازة دلال عبد العزيز، وهو ما جعل الجمهور يتضامن معها وينشغل بشعورها الحالي بعدما انهى الموت علاقة الصداقة النادرة التي جمعت الثلاثي.

وكانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قد تحدثت عن علاقتها بدلال عبد العزيز وميرفت أمين قبل وفاتها، وقالت إن العلاقة لم تكن حول العمل أو أي شيء آخر، ولكن جمعهن الحب والإخلاص، وبدأت الصداقة منذ السبعينيات، ومن أسباب استمرارها هو احترامهن لخصوصياتهن وحياتهن الخاصة وعدم وجود غيرة أو حسابات بينهن.

الصور مأخوذة من حساب الراحلة رجاء الجداوي الرسمي على انستقرام.