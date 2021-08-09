ياسمين الخطيب تحتفل بزفافها على رجل الأعمال رمضان حسني.. بالصور

ياسمين الخطيب، المذيعة والكاتبة المصرية، احتفلت اليوم بزواجها من رجل الأعمال والمنتج رمضان صبحي، وتداول الجمهور عدة صور وفيديوهات من حفل الزفاف الذي أقيم اليوم في أحد فنادق القاهرة وسط حضور عدد من المشاهير.

ياسمين الخطيب تحتفل بزفافها على رمضان حسني

وفاجأت المذيعة المصرية ياسمين الخطيب الجمهور اليوم بزواجها من رجل الأعمال رمضان حسني، وأقيم حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور عدد من مشاهير المجتمع، وذلك بدون الإعلان المسبق من ياسمين الخطيب عن خطبتها أو استعدادها للزواج، وتداول الجمهور عدة لقطات من حفل الزفاف، ونشر أصدقاء العروسين عدة صور من حفل الزفاف على مواقع التواصل.

زواج ياسمين الخطيب ورمضان حسني

وتلقت ياسمين الخطيب التهاني من متابعيها على زواجها، وذلك بعد فترة من إثارتها التكهنات والتساؤلات حول ارتباطها، وأثارت هوية عريسها التساؤلات أيضاً، والذي تبين إنه رجل أعمال ومنتج فني، ويمتلك شركة عقارات، بالإضافة إلى إنتاجه عدة أعمال فنية وغنائية في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عمله في مجال تنظيم الحفلات والتي كانت آخرها حفل لمحمد رمضان في الساحل الشمالي العام الماضي.

ياسمين الخطيب تحتفل بزواجها

وتعتبر تلك الزيجة الرابعة في حياة ياسمين الخطيب، وأثارت التكهنات حول ارتباطها مؤخراً، وشغلت الجمهور العام الماضي بعدما شاركت جمهورها وأصدقائها عبر حسابها على موقع فيسبوك، بصورة لم تظهر فيها سوى يدي امرأة ورجل، وعلقت عليها بأنها تمت خطبتها، لكن سرعان ما اكتشف جمهورها أنها تحاول عمل مقلب بهم وإيهامهم بأنها ارتبطت مرة أخرى، وحرصت ياسمين الخطيب على التعليق مرة أخرى بعدما اكتشف الجمهور أن الصورة مجرد "كذبة أبريل" وقالت "التعليقات كلها كذبة إبريل.. كذبة إبريل!.. بوظتوا اللعبة!"

ويذكر أن ياسمين الخطيب قد بدأت العمل في الإعلام في السنوات الماضية، وعملت لفترة في قناة روتانا مصرية مع الإعلامي تامر أمين، قبل أن تنتقل لتقديم برنامج بعنوان "ونقول كمان" على قناة "النهار".