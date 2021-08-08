تفاصيل حفل أصالة مع رامي صبري في موسم حفلات صيف جدة

أصالة ورامي صبري كشفا عن مفاجأتهما الجديدة لجمهورهما السعودي في جدة، وأعلنا عن إحيائهما حفل غنائي مشترك في موسم حفلات صيف جدة، ونشرا تفاصيل الحفل عللا مواقع التواصل.

أصالة تكشف تفاصيل حفلها الجديد في جدة

وشوقت شركة "بنش مارك" الجمهور لحفل أصالة الجديد في موسم حفلات جدة، ونشرت الشركة عبر حسابها بانستقرام بوستر حفل أصالة، والذي يشهد مفاجأة بمشاركة الفنان رامي صبري معها في الحفل، وعلقت الشركة على بوستر الحفل وقالت:" صارت الحفلة الي طلبتوها الفنانة اصالة والفنان رامي صبري.. كيف الحماس؟"، وأعاد رامي صبري نشر بوستر الحفل على حسابه بانستقرام، ووجه رسالة إلى جمهوره السعودي وقال:"وحشتوني".

رامي صبري يعود للحفلات في موسم جدة

وكشفت شركة "بنش مارك" عن تفاصيل حفل أصالة ورامي صبري الجديد في جدة، والذي سيقام في يوم الخميس 19 أغسطس المقبل، في جدة سوبر دوم، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه، ويعتبر الحفل هو الأول لرامي صبري في السعودية هذا العام، والأول بعد إعلانه مؤخراً العودة للحفلات بسبب حالة الحداد على شقيقه الراحل كريم صبري.

أصالة في حالة نشاط فني هذا الصيف

وتعيش الفنانة أصالة حالة نشاط فني هذا الصيف، إذ أحيت مؤخراً حفل غنائي في أبو ظبي مع الفنان حسين الجسمي بمناسبة عيد الأضحى، وسبقه مشاركة فعالة لها في موسم الحفلات بالرياض في بداية موسم الصيف، وشوقت الجمهور مؤخراً لأحدث أعمالها الغنائية ونشرت عدة صور لها استعرضت من خلالها إطلالتها الجديدة في أغنيتها "الدنيا لها طعم جديد"، في حين عاد رامي صبري مؤخراً لنشاطه الفني بعد فترة توقف بسبب حزنه على شقيقه الراحل، وطرح أغنية مع شقيقه بعنوان "حالة اكتئاب" وأعلن عودته للحفلات الغنائية من جديد.

وتشهد جدة الفترة المقبلة عدة حفلات غنائية في موسم الصيف، فبجانب حفل رامي صبري وأصالة، أعلنت أيضاً شركة "بنش مارك" عن حفل غنائي للفنان تامر حسني في 13 أغسطس المقبل، وذلك بعد مشاركة عدد من نجوم الغناء في حفلات جدة مؤخراً ومنهم أنغام وتامر عاشور ونانسي عجرم ووائل كفوري ورابح صقر وجورج وسوف وغيرهم.