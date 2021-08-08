فيديو فهد البناي يرد على الانتقادات بعد مواصلة نشاطاته الفنية فور وفاة والدته

فهد البناي رد على الانتقادات التي تعرض لها في الأيام الأخيرة بعد مشاركته في عروض مسرحية " قحفية وغترة وعقال" وذلك عقب وفاة والدته بأيام قليلة، حيث أوضح الفنان الكويتي موقفه من هذا الظهور وسببه.

فهد البناي يرد على منتقديه بعد مشاركته في مسرحية كويتية

فهد البناي نشر عبر حسابه على "سناب شات" فيديو يرد فيه على الانتقادات التي طالته في الساعات الأخيرة بسبب عودته من جديد للمشاركة في مسرحية "قحفية وغترة وعقال" وذلك عقب وفاة والدته وأنه لم يقض فترة حداد عليها، حيث أوضح الفنان الكويتي انه ليس من حق أي شخص أن يجرده أو يتهمه بأنه لم يحترم فترة الحزن على والدته.

فقال الفنان الكويتي: "والدتي مهما قلت لن أعطيها حقها وأشكر كل من وجه لي التعازي، لكن هناك بعض الأمور التي أريد أن ارد عليها حدثت في الفترة الأخيرة، وتحديدا بسبب صعودي على المسرح بعد وفاة والدتي، لقد أعطاني الله القوة في هذا الموقف، وهناك من هاجمني وجردني من مشاعر الحب لوالدتي وأقول لهؤلاء من أنتم لتجردوا البشر من مشاعرهم".

فهد البناي يكشف سبب عودته للمسرح رغم وفاة والدته

فهد البناي أكد أن عودته لعروض مسرحية "قحفية وغترة وعقال" بعدما توقف عنها لأيام بسبب وفاة والدته جاءت بسبب طبيعة عمله كممثل والتي أساسها احترام الجمهور، وأنه صعد على المسرح احتراما لمهنته ولم يجبره أحد على هذا الظهور فقال: "عندما صعدت على خشبة المسرح كان ذلك بسبب مهنتي ووظيفتي، ومن آداب مهنة التمثيل أن تحترم جمهورك، ويوم صعودي على خشبة المسرح كنت أشعر بألم في قلبي، ولم يجبرني أحد على هذه الخطوة".

وأضاف فهد البناي: "طبيعة مهنة التمثيل تعرضنا لمثل هذه المواقف فمن كان يدري أن في عروض العيد والدتي كانت مريضة وكنت أبكي في الكواليس، وكنت أظهر على الجمهور ويضحك لأن ليس لهم ذنب لقد قدموا إلى المسرح من أجل أن يعيشوا أجواء ترفيهية ولا اريد أن استعطف أحد بما أقوله".

فهد البناي: "رأيت في استقبال الجمهور لي نوع من المواساة"

فهد البناي أكد أن استقبال الجمهور له عند صعوده على خشبة المسرح لأول مرة بعد وفاة والدته اعتبره نوع من التعازي والمساندة من الجمهور له فقال: "استقبال الجمهور عند صعودي على المسرح بعد وفاة والدتي رأيت فيه نوع من المواساة لي وكأنهم يقولون الله يرحم والدتك، ورغم أنني تعرضت من قبل البعض للهجوم لكن لا أتمنى أن يتعرض أحد منهم للموقف الذي كنت فيه".

يذكر أن الفنان فهد البناوي قد شارك في مسرحية "قحفية وغترة وعقال"خلال أيام عيد الأضحى الماضي ويشارك في بطولة المسرحية كل من حسن البلام، وأحمد العونان، وزهرة عرفات، وعبدالعزيز النصار.

الصور مأخوذة من حساب الفنان فهد البناي على "انستجرام" والفيديو المرفق.