رامي رضوان يكشف عن رؤية تخص سمير غانم ودلال عبد العزيز.."ليلة الوفاة تحولت إلى عرس"

دلال عبد العزيز ما زال الحزن على وفاتها أمس مستمراً، وكشف الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، عن قصة مؤثرة حول رؤية تخص سمير غانم ودلال عبد العزيز ليلة وفاتها، والتي تفاعل معها الجمهور وأثرت بهم.

رامي رضوان يكشف عن رؤية تخص سمير غانم ودلال عبد العزيز

ونشر الإعلامي رامي رضوان تدوينة على حسابه بفيسبوك، كشف بها عن رؤية تخص سمير غانم ودلال عبد العزيز، ليلة وفاة الأخيرة، وجاء في تدوينته:" رؤية الغريب أصدق، يشهد الله انه ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة، التي أحبها منذ أن كانت صغيرة، وينتظرها في بيت في مكان يسمى دار السلام، ونعم الدار دوت الخليج والله".

وتابع رامي رضوان في الرسالة التي نشرها على حسابه:"لا ندري ماذا بينهم وبين الله، ولكنها بشرى تثلج الصدور، ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى أحبائهم فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم، وربنا يرحمهم ويغفر لهم".

النجوم في جنازة دلال عبد العزيز ولقطات مؤثرة لأسرتها

وشيعت اليوم جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في القاهرة، والتي شهدت حضور كثيف من النجوم وعلى رأسهم درة ورشوان توفيق ونرمين الفقي وميرفت أمين ويوسف الشريف وزوجته وأحمد فهمي وهنا الزاهد وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وأحمد زاهر وبناته وغيرهم، وشهدت الجنازة عدة لقطات مؤثرة لدنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم ورامي رضوان وحسن الرداد والذين استقبلوا العزاء بعد انتهاء مراسم الدفن.

إيمي سمير غانم تودع والدها دلال عبد العزيز

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم قد نشرت أول تعليق على حسابها الرسمي بانستقرام بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة لوالدتها مع والدها الراحل سمير غانم، ووجهت دعوة إليهما وقالت:" رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"، وتعاطف مع إيمي سمير غانم عدد كبير من الجمهور وزملائها الفنانين، والذين واصلوا إرسال تعازيهم ورسائلهم إليها في التعليقات، في حين لم تعلق شقيقتها دنيا على صفحاتها حتى الآن.