محمد عطية وميرنا الهلباوي أحدثهم ..ثنائيات رفعوا شعار "الحب ينتصر في النهاية" بعد الإنفصال المؤقت

محمد عطية وميرنا الهلباوي فاجآ الجمهور والوسط الفني بعودتهما مجددا بعدما اثارا ضجة كبيرة بإعلان فسخ خطوبتهما قبل فترة قصيرة، ليتلحقا بالتالي ضمن قائمة طويلة من الثنائيات الذين تراجعوا عن قرار انفصالهم وعادوا الى بعض سواء في علاقة الخطوبة او الزواج، معلنين انتصار الحب على خلافاتهم، فنرصد معكم أبرز قصصهم.

محمدعطية وميرنا الهلباوي

مقدمة البرامج والمدوّنة ميرنا الهلباوي زفت خبرا ساراً لجمهورها من خلال إعلان عودتها مجدداً إلى خطيبها السابق نجم ستار أكاديمي محمد عطية، بعد فترة انفصال قصيرة دامت لحوالي أشهر.

ونشرت ميرنا الهلباوي قبل أيام عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة تجمعها مع محمد عطية، معلنة انتصار الحب على علاقتها بخطيبها السابق قائلة: "لم ننته بعد.. سوف نستمر في النضال - بالمعنى الحَرفي والمجازي - من أجل حبّنا" بينما ردّ عليها محمد عطية قائلاً "بُعدنا كان أكبر غلطة... أنا ماليش غيرك... إنتي أحسن حاجة حصلت لي في حياتي".

وعاد ونشر كذلك صورة لهما على حسابه الرسمي على الانستغرام كاشفا عن مدى محبته الكبيرة لخطيبته وتوجه لها بالقول : "إنها أنت... دائماً أنت... قابلت العديد من الأشخاص ولكن لا أحد يشبهك"

ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان

الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر أثارت ضجة بدوها بنبأ اعلان انفصالها عن زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان بعد 8 سنوات من زيجتهما، إلا أنها عادت واعلنت تصالحهما بعد وقت قصير واصفة بأن "ما حدث بينهما فترة زعل ليس أكثر من ذلك"، مشددة على أن "زوجها أبو يوسف، وابنها هما أهم شيء في حياتها".

وكتبت ليلى إسكندر حينها عبر ستوري حسابها على انستغرام: "الحمد لله زعل صغير وراح ما كبر أكثر.. ويوسف وبو يوسف أهم شي في حياتي.. الحمد لله عدت على خير بفضل دعواتكم".

عمرو سعد وشيماء فوزي

الثنائي عمرو سعد وشيماء فوزي انفصلا ايضا في نهاية عام 2019 بعد مرور 11 عاماً على زواجهما، لكن بعد أشهر قليلة عادت المياه الى مجاريها بينهما حيث قرر الثنائي مواصلة مشوارهما الزوجي متغلبين على كل الصعاب.

واعلن خبر عودتهما نجلهما "رابي" الذي أكد في تصريحات صحافية بأن ما حدث بين والديه كان مجرد خلاف عابر، واحتفل الثنائي بعودتهما مجدداً بحضور أفراد الأسرة ومعارفهم.

ايناس عز الدين وأحمد قمر

الفنانة المصرية إيناس عز الدين تنضم للقائمة ايضا معلنة تغلب الحب بينها وبين زوجها الفنان أحمد قمر على خلافاتهما وانفصالهما الزوجي الذي استمر لحوالي عامين.

واحتفلت إيناس عز الدين بتصالحها مع زوجها عام 2020 من خلال اقامتها حفل زواج على نطاق ضيق وخضعت لجلسة تصوير ارتدت فيها الفستان الأبيض فيما تألق زوجها بالبدلة الأنيقة، ثم نشرت بعدها مجموعة صور رومانسية لهما مع القلوب الحمراء، مؤكدة انتصار الحب بينهما على مشاكلهما حيث علقت قائلة :"الانسان ممكن يهرب من حاجات كتير في الحياة الا قدره".

وتطول قائمة الثنائيات الفنية الذين عادوا الى بعض بعد الانفصال المؤقت وبينهم محمد حماقي ونهلة الحاجري، حسام جنيد وإمارات رزق، أحمد السقا وزوجته مها الصغير وغيرهم.

جميع الصور المرفقة في الألبوم من حسابات النجوم على انستغرام.