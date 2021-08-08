بماذا أوصت دلال عبد العزيز ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم في أيامها الأخيرة؟.. بالفيديو

نشوى مصطفى نعت في برنامجها "بنت البلد" الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز والتي اعتبرتها سيدة محبة للخير، كما كشفت عن أهم الوصايا التي طلبت الفنانة الراحلة من ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم تنفيذها وهي على فراش الموت.

نشوى مصطفى تنعي الفنانة دلال عبدالعزيز

نشوى مصطفى نعت في برنامجها "بنت البلد" المعروض على قناة "صدى البلد" الفنانة دلال عبدالعزيز التي رحلت ظهر أمس السبت بعد رحلة طويلة مع مضاعفات ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، وأكدت الفنانة نشوى مصطفى أن دلال عبدالعزيز سيدة "بنت بلد" على حسب وصفها، وأشارت إلى كونها فنانة كان الجميع يحبها لتواضعها وحبها للخير.

فقالت نشوى مصطفى: "من الصعب عليا أن انعى الفنانة دلال عبدالعزيز اليوم والتي اعتبرها فنانة محبة للخير وكريمة، وسيدة مصرية بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة بنت بلد وفلاحة أصيلة قامت بتربية بناتها بأفضل شكل ووقفت بجوار زوجها طوال الوقت، اتذكرها دائما بالخير فهي كانت إنسانة متواضعة مع كل من حولها".

تفاصيل وصية الفنانة دلال عبدالعزيز الأخيرة لابنتيها

نشوى مصطفى كشفت كذلك في حديثها عن الفنانة دلال عبدالعزيز عن وصية الأخيرة وهي على فراش الموت لكل من دنيا وإيمي سمير غانم، حيث كانت حريصة على التأكيد عليهما بالاهتمام بتفيذ كافة المساعدات المالية التي كانت تقدمها دوت الخليج وزوجها لكل محتاج قبل مرضها، وأنها في عز أزمتها ووجودها على جهاز التنفس الصناعي كانت تكتب لابنتيها كافة المعلومات الخاصة بهذه المساعدات من أجل تنفيذها.

فقالت نشوى مصطفى: "يكفي دلال عبدالعزيز وهي في مرضها وعلى جهاز التنفس الصناعي كانت تكتب لابنتيها كشوف بالمساعدات المالية التي كانت تقدمها لكل محتاج، ورغم أزمة مرضها الطويلة لم تنس أحد منهم، إن شاء الله ربنا يرحمها ويغفر لها ويرزقها الجنة بدون حساب، من قلبي اقدم التعازي لدنيا وإيمي سمير غانم، والله يصبر قلوبهم على هذا المصاب الأليم، فهذه سنة الحياة والأثر الذي تركته الفنانة دلال عبدالعزيز طيب".

نجوم الوسط الفني يودعون الفنانة دلال عبدالعزيز

دلال عبدالعزيز قد شيعت جنازتها ظهر اليوم بحضور جمع كبير من نجوم الوسط الفني بمختلف الأجيال، وظهرت كل من إيمي ودنيا سمير غانم في حالة صدمة كبيرة بعد رحيل والدتهما، ومن بين الحضور كانت الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان والإعلامية بوسي شلبي وصديقة عمرها الفنانة ميرفت أمين التي بدت عليها ملامح الصدمة، وبالإضافة إلى هؤلاء كان من بين المتواجدين كذلك كل من محمد الشقنقيري ودرة وزوجها هاني سعد، وأحمد فهمي وأشرف عبد الباقي ولبلبة ونهال عنبر وغيرهم.