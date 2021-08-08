صور النجوم في عزاء دلال عبد العزيز على المقابر وميرفت أمين منهارة في وداع صديقة العمر

عزاء الفنانة دلال عبدالعزيز الذي أقيم عصر اليوم الأحد، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر بمصر، حضره العديد من نجوم الوسط الفني والمشاهير الذين حرصوا على توديع النجمة المصرية الكبيرة، وسيطرت على الجنازة حالة حزن واضحة بين النجوم وكذلك أسرة دلال عبدالعزيز.

ميرفت أمين تودع صديقة العمر

الفنانة ميرفت أمين تواجدت في جنازة وعزاء الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز والتي جمعتهما علاقة صداقة قوية طوال السنوات الماضية حيث كانت كل منهما ومعهما الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ثلاثي عرف عنهن قوة علاقة الصداقة التي تجمعهن، وكانت الفنانة ميرفت أمين ظهرت بالحجاب في العزاء والجنازة بينما كان يساعدها أحد المقربين منها أثناء سيرها، كما ظهرت على ملامحها الصدمة والحزن على رحيل صديقة عمرها.

انهيار هنا الزاهد أمام قبر دلال عبدالعزيز

هنا الزاهد ظهرت أثناء دفن الفنانة دلال عبدالعزيز في حالة انهيار واضح حيث لم تتمالك الفنانة المصرية دموعها في هذه اللحظات، وظهرت وهي تبكي بشدة بينما حاولت ترديد بعض الأدعية للفنانة الراحلة، وكان بجوار الفنانة هنا الزاهد زوجها الفنان أحمد فهمي الذي حاول تهدئتها ومساندتها في هذه اللحظات.

يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء في مقدمة الحضور

يوسف الشريف تواجد مع زوجته الكاتبة والسيناريست إنجي علاء أثناء مراسم دفن الفنانة دلال عبدالعزيز وظهر بجوارهما كذلك كل من الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد خالد صالح، وزوجته هنادي مهنا، وسيطرت حالة الحزن عليهم جميعا.

النجوم يقرأون القرآن أثناء عزاء دلال عبدالعزيز

أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز قامت بتوزيع بعض المصاحف على الذين حضروا إلى مقابر الوفاء والأمل من النجوم والمشاهير من أجل تقديم واجب العزاء، وظهر العديد من النجوم وهم يقرأون الأيات القرآنية في العزاء على روح الفنانة دلال عبدالعزيز.

نرمين الفقي ظهرت أيضا في عزاء الفنانة دلال عبدالعزيز على الرغم انها من النجوم قليلي الظهور في المناسبات، كما قدمت واجب العزاء لكل من الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان وظهرت كذلك وهي تحمل المصحف.

رامي رضوان وحسن الرداد يستقبلان المعزين

الفنان حسن الرداد استقبل المعزين مع الإعلامي رامي رضوان حيث ظهر الثنائي بجوار بعضهما البعض أثناء استقبال جميع من حضر لتقديم واجب العزاء ووقف الثنائي وعلامات الحزن والإجهاد الكبير تسيطر عليهما.

إسعاد يونس الإعلامية المصرية كانت من بين المشاهير الذين تواجدوا في جنازة وعزاء الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز كما قدمت العزاء لكل من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد الذين كانوا في استقبل المعزيين وكذلك نجوم الوسط الفني.

ملك أحمد زاهر من النجمات اللاتي حضرن مشاهد دفن وعزاء الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وظهر عليها ملامح الحزن والتأثر الواضح أثناء العزاء ووقفت بجوار والدها الفنان أحمد زاهر وشقيقتها ليلى، وحرص الثلاثي على ارتداء الكمامات أثناء مراسم الدفن خصوصا مع الزحام الكبير الذي شهده العزاء.