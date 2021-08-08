نادين نجيم تحتفل بإنتهاء تصوير "صالون زهرة" وتنشر اللقطات الأخيرة: "سيرسم الضحكة على وجهكم"

نادين نجيم تحتفل بإنتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل "صالون زهرة" النجم الذي تتقاسم البطوله فيه مع النجم معتصم النهار، فشوقت الجمهور على موعد عرض العمل كاشفة جانبا من ملامحه في تدوينة لها أرفقتها بآخر لقطات لها من كواليس التصوير، بينما كانت قد كشفت سابقا عن برومو العمل الذي لاقى تفاعلا واسعاً عبر السوشيال ميديا لتضمنه مقاطع مشوقة، فتابعوا معنا التفاصيل.

نادين نجيم تحتفل بإنتهاء تصوير "صالون زهرة"

النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم شاركت جمهورها على انستغرام في الساعات الماضية بمجموعة صور سلفي وهي الصور الأخيرة من بلاتوه تصوير مسلسلها الجديد "صالون زهرة" حيث بدت فيها مرهقة إلا أنها حمست الجمهور على موعد العمل وبعضا من ملامحه التي يبدو بأنها ستحمل نكهة كوميدية.

وظهرت نادين نجيم بالصور التي نشرتها بالشعر الكيرلي الطويل مع المكياج الناعم وبدا عليها ملامح الارهاق حيث كتبت :" آخر سلفي بآخر نهار تصور لمسلسل زهرة بظن التعب و النعس واضح بس النتيجة الحمدالله جيدة ... #صالون_زهرة قريباً إبتداءً من ١٩ آب على شاهد أتمنى يعجبكم ويغيرلكم المود و ياخدكم على عالم تاني ويرسم ضحكة على وجهكم ".

وتفاعل الجمهور مع صور نادين وتدوينتها معربين عن شوقهم لموعد عرض العمل، وقدموا لها التهاني مسبقا فيه.

تفاصيل مسلسل "صالون زهرة"

"صالون زهرة" يعتبر العمل الدرامي الثاني الذي يجمع نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار ويدور في إطار رومانسي لايت كوميدي حول قصص مجموعة من النساء وعلاقاتهن مع الرجال، وقد بدأ تصوير المسلسل منذ فترة ونشر بعض من صناعه أكثر من صورة أثناء كواليس تصوير المسلسل الذي يشارك في بطولته كل من الفنان طوني عيسى، ولين غرة، ورشا بلال، وأنجو ريحان، وزينة مكي، والعمل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد، ومن المقرر أن تصل حلقات العمل إلى 15 حلقة فقط.

ونشر ابطال العمل البرومو الترويجي للمسلسل الذي تضمن لقطات تشويقية ظهرت فيها نادين نجيم بحالات متعددة بين الحزن والفرح وحس الفكاهة، كذلك بدا بأن هناك قصة حب ستربطها بمعتصم النهار، ما زاد من جرعة تشويق المشاهدين.

من جهتها، كشفت نادين نجيم قبل فترة عن الصورة الأولى الترويجية للعمل والتي بدت فيها بإطلالة كلاسيكية مبهجة مع معتصم النهار حيث علقت قائلة: "بيديكور، مينيكور، صبغة، قص شعر، صالون و لا كل الصالونات.. ملاحظة (ممنوع دخول الرجال) قريباً خلال شهر آب أغسطس".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي على انستغرام لكل من نادين نسيب نجيم، ومعتصم النهار.