الفنان الكويتي عبد الإمام عبد الله يفجع بوفاة زوجته ورسالة مؤثرة من نجله جاسم

عبد الإمام عبد الله الفنان الكويتي فجع قبل ساعات بوفاة زوجته السيدة نجاة جاسم القشطي، تزامنًا مع أزمته الصحية التي كان قد تعرض لها منذ أشهر قليلة، وتلقى الفنان الكويتي التعازي من قبل جمهوره.

وفاة زوجة الفنان عبد الإمام عبد الله

جاسم بن ثاني، نجل الفنان عبد الإمام عبد الله، هو من أعلن الخبر الحزين، الخاص بوفاة والدته، وذلك عبر حسابه على موقع تويتر، حيث كتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى نجاة جاسم القشطي زوجة عبد الإمام عبد الله بن ثاني ووالدة كل من طلال وجاسم".

وأكد جاسم أنه من المقرر تحديد موعد الدفن في وقت لاحق، فأضاف "سوف يحدد موعد الدفن لاحقا.. أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتلقى نجل الفنان عبد الإمام عبد الله التعازي من قبل عدد من متابعيه الذين تمنوا له ولباقي الأسرة الصبر، وللراحلة الرحمة.

مي العيدان تقدم التعازي لعبد الإمام عبد الله

كذلك وحرصت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على تقديم التعازي للفنان عبد الإمام عبد الله، بعد وفاة زوجته، فنشرت صورة له عبر حسابها على انستجرام، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "نعزي الفنان الكبير عبد الإمام عبد الله في وفاة زوجته أم طلال، نجاة القشطي، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك وأنزلها منزلا حسنا.. ادعوا لها فالدعاء رزق الميت".

الجدير بالذكر أن الفنان الكويتي عبد الإمام عبد الله كان قد أقلق الجمهور على حالته الصحية في شهر مايو الماضي، بعد انتشار صورة له من داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج اللازم، بعد إصابته بجلطة دماغية، ووقتها حرص نجله على التعليق على حالة والده خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج وقال فيها إن حالة والده مستقرة، وإن دخوله المستشفى للإطمئنان وإجراء الفحوصات الطبية، ولكنه يتعامل بشكل طبيعي ويرد على الهاتف بشكل طبيعي ويتجاوب مع الآخرين.

معلومات عن عبد الإمام عبد الله

ومن المعروف أن عبد الإمام عبد الله هو فنان كويتي شارك في العديد من الأعمال الفنية، سواء في الكويت أو السعودية أو مصر، ويعتبر من أوائل الممثلين الخليجيين الذين شاركوا في أعمال مصرية، من أهم أعماله في الدراما الخليجية مسلسلات "دنيا المهابيل، الزير سالم، زواج بدون رصيد، الغرباء، العائلة، الماضي وخريف العمر"، كما شارك في أعمال تلفزيونية مصرية، مثل "قصة الأمس، الحارة، دلع بنات"، كما شارك في السينما المصرية في أفلام ناجحة مثل "كباريه، صرخة نملة"، بالإضافة إلى ذلك له العديد من المسرحيات الناجحة منها مسرحية "سيف العرب، عالمكشوف، صح النوم يا عرب، حامي الديار".

أما أحدث أعماله هو مسلسل "الوصية الغائبة" مع جاسم النبهان وعبد الرحمن العقل والراحل مشاري البلام وزهرة عرفات وغيرهم، ومسلسل "شليوي ناش" مع عبد الله السدحان ويعقوب عبد الله وغيرهم.

