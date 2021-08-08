لقطات من جنازة دلال عبد العزيز.. درة تظهر بالحجاب ورشوان توفيق وسمير صبري متواجدان رغم المرض

دلال عبدالعزيز النجمة المصرية الراحلة شيعت جنازتها ظهر اليوم الأحد من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بمصر وسط حضور حاشد من قبل نجوم الوسط الفني والمشاهير الذين حرص العديد منهم على توديع الفنانة الكبيرة إلى مثواها الأخير والوقوف بجوار ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم.

ظهور النجمات بالحجاب في جنازة دلال عبدالعزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز حرصت العديد من النجمات على حضورها وتقديم واجب العزاء لكل من الفنانة دنيا وإيمي سمير غانم والوقوف بجوارهما في هذه اللحظات الصعبة، وكانت من أولى الحضور الفنانة درة وزوجها رجل الأعمال والمهندس هاني سعد وظهرت درة لحظة دخولها لمحيط المسجد وهي ترتدي الحجاب.

ولم تكن دوت الخليج الوحيدة التي ظهرت بالحجاب لحظة الوصول بل كذلك كل من الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين في مصر، كما ظهرت أيضا الفنانة هنادي مهنا بالحجاب مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، كما تواجدت الفنانة ميرفت أمين وكان ترتدي كذلك الحجاب أثناء دخولها من أجل صلاة الجنازة.

رشوان توفيق في جنازة دلال عبدالعزيز رغم مرضه

رشوان توفيق النجم الكبير ورغم ظروفه الصحية حرص أيضا أن يكون من أولى النجوم الذين يقدمون العزاء في الفنانة دلال عبدالعزيز وأن يخففوا عن ابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم، وظهر الفنان المصري الكبير وهو يستند لأحد الأشخاص معه أثناء سيره.

كما حرص أيضا الفنان سمير صبري على التواجد في جنازة الفنانة الراحلة رغم ظروفه المرضية وظهر كذلك وهو يستند لأحد المقربين منه، ولفت الفنان أحمد زاهر الأنظار كذلك حيث اصطحب كل من ابنتيه ليلى وملك أحمد زاهر من أجل تقديم واجب العزاء، وتواجد في الجنازة أيضا شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم.

نجمات يكشفن سبب غيابهن عن جنازة دلال عبدالعزيز

جنازة دلال عبدالعزيز كانت أكثر من نجمة أعلنت عن عدم حضورها وكان من بينهن الفنانة يسرا التي كشفت في رسالة نعت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز عبر "انستجرام" أنها لن تشارك في جنازتها بسبب عدم تواجدها في مصر خلال هذه الفترة فكتبت يسرا: "لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي و حبيبة الكل .. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة والسند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها.. يصعب عليا فراقك وإني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت والأم والصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما كشفت الفنانة مها أحمد سبب غيابها عن جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز وذلك بسبب تعرضها لأزمة صحية حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام": "على عينى ياحبيبتى كان نفسى اجى واودعك انتى اكيد عارفة ميمنعنيش عنك الا الشديد القوى مش قادرة اصلب ضهرى وانزلك بس انتى اكتر اخت وام بتحسى باللى حواليكى بينا شغل وكنتى ونعم النجمة الطيبة الانسانة اللى بتهتمى باللى حواليكى".

كما أكدت كذلك الفنانة فريدة سيف النصر في رسالة نشرتها عبر حسابها على "فيس بوك" أنها لا تحضر الجنازات فيما اعتبره البعض تمهيدا لعدم حضورها جنازة زميلتها الفنانة دلال عبدالعزيز.