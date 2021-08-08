صور نجوم من كل الأجيال في جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

بدأت صباح اليوم، الأحد، إجراءات تشييع جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونقل جثمانها من مستشفى زايد التخصصي بمصر، من أجل إقامة صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

وشهدت الجنازة حضور قطاع كبير من أسرة الفنانة الراحلة، ونجوم الفن الذين قرروا مساندة ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، في تلك اللحظات الصعبة، ومن بين الحضور كانت الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان والإعلامية بوسي شلبي وميرفت أمين ومحمد الشقنقيري ودرة وزوجها هاني سعد، وأحمد فهمي وأشرف عبد الباقي ولبلبة ونهال عنبر وغيرهم

كما حرص الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، وحسين الرداد زوج إيمي على مرافقة جثمان الراحلة منذ خروجها من المستشفى.

النجوم يودعون دلال عبد العزيز ويساندون ابنتيها

ومن المعروف أنه بمجرد الإعلان عن نبأ وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، تحولت حسابات النجوم على مواقع التواصل إلى سرادق عزاء وقدم معظم نجوم الوسط الفني العزاء لأسرتها، وعبروا عن حزنهم وصدمتهم الكبيرة لرحيلها، وذلك بعد أشهر طويلة قضتها في المستشفى للعلاج من آثار إصابتها بفيروس كورونا، ومن بين المعزين كانت الفنانة شريهان وأحلام وحسين الجسمي وكريم عبد العزيز وإلهام شاهين ويسرا وليلى علوي وغيرهم الكثيرين.

وكانت دلال عبد العزيز تتلقى جرعات الاكسجين في المستشفى بسبب إصابتها بتليف في الرئة، وأخفت عنها أسرتها خبر وفاة زوجها سمير غانم خوفاً على تدهور حالتها الصحية ولمساعدتها على التعافي، حتى لحظة وفاتها.

أول تعليق من إيمي سمير غانم على وفاة والدتها

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم قد علقت عبر حسابها الرسمي بانستجرام على وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة لوالدتها مع والدها الراحل سمير غانم، ووجهت دعوة إليهما وقالت: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

أما الفنان حسن الرداد قد نعى حماته دلال عبد العزيز برسالة مؤثرة على حساباته بمواقع التواصل، وأعلن خبر وفاتها للجمهور وقال:" والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة".