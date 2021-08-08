"صدمة وتيه وحسرة" إيمي ودنيا سمير غانم تعيشان مجددًا نفس المشهد الحزين في جنازة والدتهما دلال عبد العزيز

جنازة دلال عبد العزيز الفنانة المصرية التي رحلت عن عالمنا ظهر أمس السبت، باتت محل اهتمام الجمهور في كل أنحاء الوطن العربي، بمجرد انتشار صور أو فيديوهات من الجنازة على مواقع التواصل الاجتماعي.

دنيا وإيمي سمير غانم في حالة صدمة بجنازة والدتهما دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة الراحلة شهدت حضور قطاع كبير من نجوم الفن من جميع الأجيال، والذين ارتبطوا بعلاقة صداقة وطيدة بالفنانة الراحلة وأسرتها، لكن الاهتمام الأكبر كان بمحاولة الجمهور الاطمئنان على حالة الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم بعد فاجعة فقدان والدتهما، عقب مرور 3 أشهر فقط من وفاة والدهما النجم الراحل سمير غانم.

دنيا وإيمي سمير غانم تعيشان نفس المشهد الحزين مجددًا

دنيا وإيمي سمير غانم ظهرتا في الصور المنتشرة الخاصة بجنازة والدتهما، وهما في حالة صدمة وحزن على رحيل أقرب الناس إليهما، وارتسمت على وجههما ملامح التيه والانكسار، ليتكرر نفس المشهد الذي حدث مسبقًا في جنازة والدهما.

وقفت كل من دنيا وإيمي بجوار قطاع كبير من أفراد أسرتهما ونجوم الوسط الفني؛ تائهتان خلال أداء صلاة الجنازة، كما تلقت كل منهما التعازي في وفاة والدتهما الراحلة التي أحزنت الجميع بفترة مرضها ثم وفاتها بدون علمها خبر وفاة شريك حياتها.

النجوم في جنازة دلال عبد العزيز

الجدير بالذكر أن قطاع كبير من النجوم حرصوا على المشاركة في جنازة دلال عبد العزيز ومساندة ابنتيها، ومن بينهم الفنانة ميرفت أمين ولبلبة وسمير صبري وأحمد فهمي وهنا الزاهد وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح وأحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى، وأشرف عبد الباقي وهاني رمزي وشريف رمزي ورشوان توفيق ونهال عنبر وأميرة مختار ابنة رجاء الجداوي وإسعاد يونس ورامي إمام وغيرهم الكثيرين.

وكانت دلال عبد العزيز تتلقى جرعات الاكسجين في المستشفى بسبب إصابتها بتليف في الرئة، وأخفت عنها أسرتها خبر وفاة زوجها سمير غانم خوفاً على تدهور حالتها الصحية ولمساعدتها على التعافي، حتى لحظة وفاتها.

ومن المعروف أن الفنانة إيمي سمير غانم قد علقت عبر حسابها الرسمي بانستجرام على وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة لوالدتها مع والدها الراحل سمير غانم، ووجهت دعوة إليهما وقالت: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".