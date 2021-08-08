إطلالة جريئة لابنة عمرو دياب في أحدث ظهور

نشرت كنزي دياب ابنة الفنان عمرودياب، صور جريئة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام. وظهرت كنزي، في الصور بفستان جريء ومكشوف من الأمام وذلك من أمام أراضي زراعية.

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