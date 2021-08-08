إلهام شاهين وشيرين والسبكي أول الحضور في وداع دلال عبد العزيز

توافد عدد من نجوم الفن على مستشفى الشيخ زايد التخصصي حيث يتواجد جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. وكان أول الحاضرين في وداع الراحلة دلال عبد العزيز الفنانة شيرين وإلهام شاهين والسبكى ومحمد الشقنقيرى . وتشيع جنازة دلال عبد العزيز عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر. وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز صباح أمس عن عمر يناهز 61 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بعد صراع استمر لـ 3 اشهر.

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