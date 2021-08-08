وفاة زوجة الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله

توفّت نجاة جاسم القشطي، زوجة الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله، إذ تجري الأسرة حاليا تحضيرات مراسم تشييع جثمانها ودفنها.

وكشف جاسم بن ثاني، نجل الفنان عبدالإمام عبدالله، عن وفاة والدته نجاة القشطي من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، بعد 3 أشهر من تعرض عبدالإمام عبدالله، لجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وكتب جاسم بن ثاني، ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى نجاة جاسم القشطي زوجة عبدالإمام عبدالله بن ثاني ووالدة كل من طلال وجاسم“.

وأضاف ”سوف يحدد موعد الدفن لاحقا.. أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.