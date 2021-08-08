توفّت نجاة جاسم القشطي، زوجة الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله، إذ تجري الأسرة حاليا تحضيرات مراسم تشييع جثمانها ودفنها.
وكشف جاسم بن ثاني، نجل الفنان عبدالإمام عبدالله، عن وفاة والدته نجاة القشطي من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، بعد 3 أشهر من تعرض عبدالإمام عبدالله، لجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
وكتب جاسم بن ثاني، ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى نجاة جاسم القشطي زوجة عبدالإمام عبدالله بن ثاني ووالدة كل من طلال وجاسم“.
وأضاف ”سوف يحدد موعد الدفن لاحقا.. أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة زوجة الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.