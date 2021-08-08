رامى رضوان ناعيا دلال عبد العزيز: والله ما لاقي كلام أعبر به...

شارك الإعلامي رامى رضوان، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو للفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، وهي تتحدث عنه لحظة دخوله بيتهم لأول مرة في أحد البرامج التليفزيونية.

وقال رضوان على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك": "حسكم بالدنيا يا حبايبي، مش عارف الدنيا هتكون عاملة إزاي منغيركم وطيبتكم وروحكم الحلوة وضحكتكم وجمالكم، الدنيا هتفقد كتير من حلاوتها بعد رحيلكم، ويا بخت أهل الجنة بكما، وإلى "حبيب قلبي" زي ما كنا بنادي بعض هي وأنا، والله ما لاقي كلام أعبر به عن حزن فراقك، ما فيش كلام يكفي، يا بخت اللي أهلهم زيكم، ويا بخت اللي يناسب زيكم، هتوحشوني قوي وحاجات كتيييير فقدت طعمها بعد رحيلكم، اللهم اجعل مثواهما الجنة في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء يا رب".

كانت الفنانة دلال عبد العزيز قد وافتها المنية صباح أمس السبت، بعد صراع مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أشهر، وهو ما تسبب فى تداعيات صحية وأضرار بالجهاز التنفسى.

وقد نعى عشرات الفنانين والشخصيات العامة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ومشيدين بما قدمته من إبداع طوال مسيرتها الفنية التى قاربت أربعة عقود، وما عُرف عنها من إنسانية وحضور اجتماعى بالوسط الفنى، إذ كانت دائما إلى جانب زملائها فى كل المناسبات الاجتماعية والإنسانية.