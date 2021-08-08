فيديو بكاء النجوم بعد رحيل دلال عبد العزيز..حسين فهمي يكشف ما حدث في أيامها الأخيرة ويؤكد انهيار ميرفت أمين بعد سماع الخبر

حرص عدد كبير من النجوم على نعي النجمة الراحلة دلال عبد العزيز التي توفيت ظهر اليوم السبت، بكلمات ومداخلات هاتفية مؤثرة لعدد من البرامج المصورة، كما حرص بعضهم على الكشف عن تفاصيل خاصة بالأيام الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة.

حسين فهمي

ومن بين هؤلاء النجم المصري حسين فهمي الذي تحدث عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز خلال فترة مرضها، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يعرض على شاشة dmc، وقال حسين فهمي إنه كان يشعر بأن الوضع غير مستقر وأن المرض تمكن منها للغاية، ولفت إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الجميع كان لديه أمل في أن تخرج دلال من تلك الأزمة

وأوضح حسين فهمي أنه كان على تواصل تام بأسرتها وابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، ليطمئن عليها، وأوضح أن الفنانة الراحلة كانت حزينة في آخر أيام حياتها خاصة وأنها لم تكن تستطيع التحرك أو التنفس بسهولة، كما أكد على الأنباء المتداولة بأن زوجته السابقة ميرفت أمين دخلت في حالة انهيار بعد علمها بنبأ وفاة صديقتها المقربة دلال عبد العزيز.

إلهام شاهين

النجمة إلهام شاهين تحدثت كذلك في مداخلة هاتفية للبرنامج نفسه وروت تفاصيل خاصة عن علاقتها بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وأسرة الفنان الراحل سمير غانم، وأكدت أنها في آخر زيارة لدلال عبد العزيز في المستشفى، سألت إلهام دنيا عن شقيقتها إيمي التي لم تكن متواجدة حينها، لتسارع دلال برفع قناع الأكسجين وترد عليها لتقول لها إن إيمي غالبا تتواجد مع والدها في المستشفى، لأنها متعلقة بشدة به وتحرص على تقسيم وقتها بينه وبين والدتها بالمستشفى.

وأكدت إلهام شاهين أنها بعد رد دلال عبد العزيز ذلك، باتت في موقف صعب خاصة وأنها حرصت على مواصلة إخفاء خبر وفاة سمير غانم عنها، إلا أنها كانت سعيدة لأن دلال كانت حريصة على التحدث والدعاء لزوجها.

نبيلة عبيد وليلى علوي

الفنانة نبيلة عبيد عبرت عن مدى تأثرها الشديد لوفاة صديقتها وجارتها الفنانة دلال عبد العزيز، وقالت في رسالة صوتية لبرنامج "ET بالعربي": "هتوحشينا يا دلال يا جارتي يا حبيبتي والعمارة هتبقى ضلمة من غيرك ومن غيره هو كمان، لكن هنعمل ايه بقى ده أمر ربنا"، فيما أبدت الفنانة ليلى علوي حزنها على رحيل زميلتها في رسالة صوتية للبرنامج نفسه وقالت: "أنا متقطعة على دنيا وإيمي، وصعب تحمل المرض الفترة دي كلها، وفراق الأب والأم".

سلوى عثمان

الفنانة المصرية سلوى عثمان دخلت في نوبة بكاء خلال تقديمها إحدى حلقات برنامج "ست الكل" الذي يعرض على قناة صدى البلد، حيث تلقت الخبر الحزين على الهواء، وعلقت قائلة: "ربنا يرحمها ويغفر لها.. ومتأكدة أن الكل زعلان زي مانا زعلانة.. وهي كانت فنانة كبيرة وجميلة.. وبتحب الناس كلها.. صعب أوي أن حد يفارق حد بيحبه، وعاش لحظات حلوة معاه.. بس ده قضاء ربنا".