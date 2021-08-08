تعرفوا على الأعمال الفنية الجديدة المنتظر عرضها للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

وفاة دلال عبد العزيز النجمة المصرية القديرة مازال النبأ الأبرز خلال اليوم، والذي تسبب في حالة حزن كبيرة لمتابعيها وأصدقائها الذين حرصوا على تقديم التعازي لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، ومساندتهما في تلك الظروف الصعبة التي تمران بها منذ دخول والديهما إلى المستشفى عقب إصابتهما بفيروس كورونا، مرورًا بوفاة سمير غانم ثم دلال عبد العزيز التي لحقت به عقب 3 أشهر من وفاته.

أبرز أعمال دلال عبد العزيز الجديدة المنتظر عرضها قريبًا

وفي السياق نفسه تساءل البعض عن مصير الأعمال التي شاركت فيها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز ولم تعرض بعد، وما إذا كانت سوف يتم عرضها قريبًا تكريمًا لها أم سوف يتوقف استكمالها حاليًا مراعاة لشعور أسرة الراحلة.

فيلم "تسليم أهالي"

دلال عبد العزيز قبل وفاتها كانت قد انتهت من تصوير فيلم "تسليم أهالي" الذي تلعب بطولته ابنتها دنيا سمير غانم والفنان هشام ماجد، ومؤخرًا تردد أن الفيلم سوف يتم عرضه تزامنًا مع موسم أفلام صيف 2021، لكنه تأجل عرضه بسبب الظروف التي تمر بها بطلة العمل، من وفاة والدها ومرض والدتها، قبل أن تتوفى الأخيرة ظهر اليوم السبت.

ومع نبأ وفاة دلال عبد العزيز فإنه بات من الواضح أنه سوف يتم تأجيل عرض الفيلم إلى أن تتخطى الأسرة أحزانها، خاصة وأن العمل انتهى تصويره منذ فترة طويلة.

أما ثاني الأعمال التي شاركت فيها دلال عبد العزيز كان مسلسل "عالم موازي" الذي كانت تلعب فيه دور رئيسي أمام ابنتها دنيا أيضًا، وعدد من النجوم من بينهم عمرو وهبة وشيماء سيف، وهو العمل الذي كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي والذي كان يتكون من 15 حلقة فقط.

مسلسل "عالم موازي"

إلا أن العمل لم يتم استكمال تصويره بسبب إصابة عدد كبير من صناعه بفيروس كورونا، ومن بينهم دنيا سمير غانم، ثم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي دخلت بعد ذلك إلى المستشفى لفترة طويلة حتى توفيت اليوم السبت.

ويبدو أن مصير المسلسل أصبح غامضًا بعد وفاة دلال عبد العزيز، وعدم قدرة دنيا سمير غانم على استكمال تصويره في ظل تلك الظروف الصعبة التي تمر بها، كما تردد أن دلال كان دورها رئيسيًا في الأحداث، لذلك سيكون من الصعب حذف الدور من الأحداث، وهو ما جعل عدد من المتابعين يتوقعون أن العمل ربما يتوقف نهائيًا بعد كل تلك الأزمات التي مر بها.

وفي شهر مايو الماضي، نفى هشام جمال منتج المسلسل أنباء العودة لتصوير العمل، وأكد أن الفكرة لم يتم مناقشتها من الأساس منذ إصابة عدد من فريق العمل بفيروس كورونا، ولفت إلى أن الأهم وقتها هو الدعاء لدلال عبد العزيز بالشفاء.