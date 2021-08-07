أحلام وإليسا وحسين الجسمي ينعون دلال عبد العزيز وشريهان تواسي دنيا وإيمي

دلال عبد العزيز أحدث خبر وفاتها اليوم حالة كبيرة من الحزن والصدمة، وتحولت صفحات النجوم العرب إلى سرادق عزاء، ووجه معظم نجوم العرب رسائل عزاء في الراحلة، وعبروا عن حزنهم العميق لوفاتها على صفحاتهم بمواقع التواصل.

شريهان تواسي دنيا وإيمي سمير غانم برسالة خاصة

ونشرت الفنانة شريهان رسالة نعي للراحلة دلال عبد العزيز على حسابها بتويتر، قبل أن تعود وتوجه رسالة خاصة إلى ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وواستهما قائلة:" إلى جوهرتين سمير غانم ودلال عبد العزيز والفن المصري وقلبي .. لا يوجد ما يمكن أن أعبر به عن آلمي وحزني في مصابكم ومصابنا الأليم بوفاة والدتكم فقيدتكم.. فجميعاً فقدنا إنسانة بكل معني الكلمة، صديقة عظيمة لكل المقربين منها، فنانة معشوقة من الجميع وأم لجوهرتين بديعتين علي أعلي خلق..".

أحلام وحسين الجسمي ينعيان دلال عبد العزيز

وعبرت الفنانة أحلام عن حزنها لرحيل دلال عبد العزيز وقالت في رسالة نعيها على تويتر:" إنا لله وانا اليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى خبر مؤلم وحزين يارب ارحم الغالية دلال عبد العزيز واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يارب الهم دنيا وايمي وكل أحبابها الصبر والسلوان في فراقها ، ربي اجبر قلوبهم جبرا تتعجب منه اهل السماء والارض".

ونعى الفنان حسين الجسمي الراحلة دلال عبد العزيز في تغريدة له ونشر صورتها على حسابه بتويتر وقال:" وداعاً يا حنيّة الدنيا كلها لا حول ولا قوة الا بالله.. دلال عبدالعزيز".

وقالت الإعلامية مهيرة عبد العزيز:" وفاة النجمة دلال عبد العزيز مؤلم ومحزن، وكأن قلبها لم يتحمل فراق شريك العمر فرحلت لتلقاه.. الوسط الفني يخسر بطلة من أبطاله مرة جديدة، الله يصبر بناتها دنيا وايمي وعائلتها ويكون معهم بعد هذا الخبر المفجع".

إليسا تعبر عن حزنها بعد وفاة دلال عبد العزيز

وعبرت أيضاً الفنانة إليسا عن تأثرها وحزنها لرحيل دلال عبد العزيز وقالت:" كتير ظالمة وصعبة هالحياة والعزاء إنو رجعت دلال عبد العزيز التقت بحب حياتها من جديد وما تحملت البعد.. الله يرحمها ويصبر عيلتها ويعطيهن الصبر"، أما الفنانة هيفاء وهبي فقالت:" وداعاً الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز اللهم إجعل مثواها الجنة مع توأم روحها سمير وخالص عزائي لدنيا وإيمي وكل أهلها ومحبيها.. إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وتذكرت الفنانة سيرين عبد النور قصة حب دلال عبد العزيز مع سمير غانم وقالت:" عاشو سوى كل العمر وبعد ٣ اشهر كمان سوى في الحياة الابدية.. الله يرحمهن ويصبر دنيا وايمي وكل محبينهم"، وقالت الفنانة كارول سماحة في رسالة نعيها:" يا الله هالخبر شو حزين، وشو صعب الإنسان فجأة يخسر والده ووالدته بنفس الفترة…الله يصبر دنيا وإيمي على هالخسارة…عزائي للعائلة والأهل والأصدقاء الله يرحم الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز".

رسالة مؤثرة من يسرا وليلى علوي بعد وفاة دلال عبد العزيز

وتذكرت الفنانة ليلى علوي موقف مؤثر لها مع دلال عبد العزيز وقالت في رسالة نعيها على انستقرام:" انا لله وانا اليه راجعون..انا النهارده صاحية على خضة وحزن كبير اوي، وفاة صديقتي وحبيبتي وحبيبة الكل الفنانة دلال عبدالعزيز.. امبارح كنا في سيرتها كتير ودعينالها.. حقيقي جدعة جدا مع كل زملائها وليها مواقف كتير معايا وقفت فيها جمبي، وقت وفاة والدتي ونجاح ابني ودعواتها الصادقة في مكالماتها.. ربنا يعين دنيا وإيمي ويقويهم ويصبرهم، اختبار صعب، قلبي معاهم.. ربنا يخفف عنهم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته البقاء لله".

ونشرت الفنانة يسرا صورة لدلال عبد العزيز مع سمير غانم وقالت في نعيها على انستقرام:" لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي وحبيبة الكل .. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم والزوجة والسند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها.. يصعب عليا فراقك وإني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك ويربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون".