بداية ونهاية درامية لقصة سمير غانم ودلال عبد العزيز..أصرت على الزواج منه ورحلت معه بنفس المرض!

دلال عبد العزيز وسمير غانم لا تقتصر قصتهما على أنها من أشهر الزيجات في الوسط الفني وأطولها فقط، ولكنها قصة زواج استثنائية ومليئة بالمواقف الدرامية منذ بدايتها إلى نهايتها بوفاة الثنائي في فترة واحدة وبمضاعفات إصابتهما بفيروس كورونا.

بداية درامية لقصة حب دلال عبد العزيز وسمير غانم

وحكت الراحلة دلال عبد العزيز قصة حبها مع سمير غانم وبداية علاقتهما في أكثر من مناسبة، وكشفت عن بداية درامية وطريفة لقصة حبهما، وقالت إنها عملت معه لمدة 4 سنوات في مسرحية "أهلا يا دكتور"، في بداية الثمانينات، وتقاربا في تلك الفترة، ولكنه كان رافضاً للزواج منها بسبب الفارق العمري الكبير بينهما- 23 عام- وكذلك بسبب تخوفه من تجربة الزواج بعد تجربتين غير موفقتين له في الزواج.

قصة حب استثنائية بين سمير غانم ودلال عبد العزيز

وأضافت دلال عبد العزيز إن الجميع كانوا يطلبون منها التوقف عن مطاردته وطلب الزواج منه لمعرفتهم بإصراره على عدم الزواج، ومنهم جورج سيدهم وعبد المنعم مدبولي ومحمود مرسي وغيرهم، وحكى الفنان سمير غانم إن الراحل فريد شوقي طلب منه الزواج منها وأشاد بها، وتزوجها بعد ذلك، ولم يتخيل أن تستمر قصة حبهما وزواجهما طوال تلك السنوات وتكوين أسرة فنية شهيرة.

نهاية تراجيدية لقصة سمير غانم ودلال عبد العزيز

ومن المفارقات في قصة سمير غانم ودلال عبد العزيز، أنهما يحتفلان بعيد ميلادهما في نفس الوقت، فسمير غانم من مواليد 15 يناير ودلال مواليد 17 يناير، وكذلك الإثنان تخرجا من كلية الزراعة، وحكت دلال عبد العزيز عدة مواقف طريفة في فترة تعارفها على سمير غانم وإصرارها على الزواج منه، وقالت إنها كانت تغار عليه بشده في بداية زواجهما وكانت تطارده وتمنع معجباته عنه، ولكنها بعد ذلك كانت تسعد بوجود معجبين له.

وكما بدأت قصة حبهما وارتباطهما، انتهت أيضاً نهاية درامية وتراجيدية، وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا في نفس الوقت، ووفاة سمير غانم قبل وفاتها بأشهر قليلة بعد دخوله المستشفى، وأخفت أسرتها خبر وفاة سمير غانم عنها خوفاً على حالتها النفسية رغم إنها كانت دائمة السؤال عنه في المستشفى وكانت تشعر بوفاته، قبل أن تلحق به وترحل اليوم بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا.