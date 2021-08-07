صورة زهرة الخرجي تغادر المستشفى بعد أسبوعين من أزمتها الصحية وتعود لمواصلة نشاطاتها الفنية

زهرة الخرجي النجمة الكويتية كشفت عن تطورات حالتها الصحية مؤخرًا بعد مرور ما يقرب من الأسبوعين من دخولها المستشفى دون أن تكشف تفاصيل تلك الأزمة وقتها.

زهرة الخرجي تغادر المستشفى

زهرة الخرجي نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، وأكدت أنها غادرت المستشفى وباتت حالتها الصحية أفضل من الأيام الماضية، وعلقت على الصورة قائلة: "طلعت من المستشفى اللهم لك الحمد والشكر والمنه..شكرا لكل من سأل عني ودعا لي ربي يحفظكم من كل مكروه".

زهرة الخرجي تواصل نشاطاتها الفنية بعد استقرار حالتها الصحية

وأضافت النجمة الكويتية في تدوينتها: "الحمد والشكر لله دائمًا وأبدًا، الحمد لله بستكمل المشاهد الأخيرة من مسلسل حبي الباهر والتقي بجمهوري الحبيب على خشبة مسرح المهمة الصعبة".

وتلقت زهرة الخرجي رسائل دعم النجوم لها، بعد الكشف عن تطورات حالتها الصحية، وإعلان مغادرتها المستشفى، وكان من بين النجوم الذين عبروا عن سعادتهم بالتطورات الإيجابية في حالتها وحاولوا الاطمئنان عليها، محمد الشعيبي وإسعاد يونس وملاك الخالدي وحبيب غلوم وعبير الجندي وغيرهم.

وكانت الفنانة زهرة الخرجي قد كشفت في نهاية شهر يوليو الماضي، عن إصابتها بوعكة صحية طارئة من دون أن توضح ماهية هذه الأزمة، مكتفية بكتابة مناشدة على حسابها على انستجرام بالدعاء لها فقالت: "الله يشافيني ويعافيني، ادعوا لي بالشفاء والله يشفي كل مريض بإذن الله الواحد الأحد.. بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا حبيبي يا رب".

أحدث أعمال زهرة الخرجي

وتفاعل النجوم مع تدوينة زهرة الخرجي متمنين لها الشفاء العاجل والخروج من أزمتها بخير، كما تساءل الجمهور عن طبيعة مرضها حيث رجح بعض المتابعين بأن تكون مصابة بفيروس كورونا وربطوا ذلك بإصابة سابقة لزميلها في نفس المسرحية التي شاركت فيها "المهمة الصعبة" قبل أيام والذي أعلن انسحابه من العمل بسبب تأكد إصابته بكورونا، في حين أن الفنانة الكويتية لم تكشف طبيعة مرضها حتى الآن.

الجدير بالذكر أن مسرحية المهمة الصعبة تم عرضها ابتداءً من عيد الأضحى، وهي من تأليف عبدالعزيز المسلم وإخراج عبدالله المسلم، وتجمع المسرحية عدد كبير من النجوم وأبرزهم جمال الردهان، وعبد الرحمن العقل الذي انسحب قبل فترة من المسرحية جراء إصابته بفيروس كورونا، ومرام البلوشي وعبد الله الحمادي ومحمد عاشور وأحمد التمار وسعيد السعدون إلى جانب زهرة الخرجي التي أكدت أنها سوف تعود للمسرحية مجددًا بعد انتهاء أزمتها الصحية.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لزهرة الخرجي على انستجرام