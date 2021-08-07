دلال عبد العزيز تبكي في فيديو مؤثر وهكذا تحدثت عن الموت وسر تعلقها بواجبات العزاء

دلال عبدالعزيز كشفت أثناء لقاء سابق لها منذ سنوات مع الإعلامية مني الشاذلى في برنامج "معكم" المعروض على قناة cbc عن سر ارتباطها بتقديم واجب العزاء، وكذلك ارتباطها الكبير بوالدتها حيث أنها بكت عند الحديث عنها.

سر ارتباط دلال عبدالعزيز بواجب العزاء

دلال عبدالعزيز أكدت في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى أنها ارتبطت بتقديم واجب العزاء لدرجة جعلت زوجها سمير غانم يطلق عليها "عزاء عبدالعزيز"، كما أكدت أن سعيها لتقديم العزاء يأتي لرغبتها في مساندة أي شخص يفقد عزيز أو غالي لديه ويحتاج إلى من يقف بجواره في هذه اللحظة الصعبة.

فقالت دلال عبدالعزيز: "نادرا ما أتواجد في الأفراح ودائما أهتم بواجب العزاء لدرجة أن سمير غانم بات يناديني (عزاء عبدالعزيز)، وكذلك ينادي رجاء الجداوي حيث يطلق عليها (عزاء الجداوي)، أنا فعلا مرتبطة بتقديم العزاء ففي بعض الأوقات عندما أقرا عن فقدان أي سيدة لشخص عزيز لديها أفكر في الذهاب إليها وتقديم واجب العزاء بدون أن يكون هناك أي سابق معرفة، يكون لدي رغبة في احتضان هذه السيدة التي فقدت ابن أو ام أو عزيز عليها، وقد تعلمت كل من ابنتي دنيا وإيمي حضور العزاء معي إذا كان لديهما وقت يسمح بذلك".

دلال عبدالعزيز: "والدتي دوت الخليج من علمتني الاهتمام بالعزاء"

دلال عبدالعزيز تحدثت عن سبب تأثرها بتقديم واجب العزاء وأن هذاء جاء نتيجة تربيتها منذ طفولتها عندما كانت في مسقط رأسها بمحافظة الشرقية حيث أوضحت أنها تعلمت هذا من خلال والدتها التي كانت تراعي هذه الظروف، وتطلب من أبنائه أن يكونوا حريصين على عدم جرح مشاعر أحد من جيرانهم الذين قد تحدث لديهم حالة وفاة، كما أكدت دلال عبدالعزيز أن في الوقت الحاضر باتت حالات الوفاة أكثر مما كانت في الماضية.

فقالت الفنانة الراحلة: "أثناء تواجد في الزقازيق بمحافظة الشرقية فرضت علينا والدتي أصول وطرق معينة عند حدوث أي حالة وفاة عند أحد الجيران أو حتى لأقاربهم، فكان يجب علينا أحترام هذا الظرف وعدم الكشف عن أي مظاهر للفرح، لكن الأوضاع تغيرات كثيرا في هذه الفترة ففي الماضي كانت حالات الوفيات قليلة، أما الآن فهناك حالات وفاة بشكل أكبر".

تأثر دلال عبدالعزيز بوالدتها الراحلة

دلال عبدالعزيز أكدت أنها كانت تبكي في عيد الأم بسبب خوفها الشديد من رحيل والدتها، واوضحت أن بعد رحيل والدتها تأثرت حياتها بشكل كبير لكون الأخيرة كانت دوت الخليج المنظمة لكل تفاصيل حياتها وهي أيضا من ساعدت في تربية ابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم، كما وجهت دلال عبدالعزيز رسالة لوالدته الراحلة.

فقالت دلال عبدالعزيز: "كنت أبكي في عيد الأم رغم أن والدتي كانت على قيد الحياة بسبب خوفي من اليوم الذي سوف يأتي وترحل والدتي وكان لدي ارتباط كبير بها وتحديدا بعدما كانت تعيش معي، وففي وقت ما طلبت مني أن تعود إلى مسقط رأسنا بسبب شعورها بأننا أصبحنا مشغولين عنها، لكن رفضت ذلك وتأثرت من كلماتها، لكونها دوت الخليج من قامت بتربية إيمي ودنيا، وبعد رحيلها حياتي أصيبت ببعض الفوضي حيث أنها كانت مهتمة بتنظيم كل شيء بحياتي"، وأضافت: "الله يرحمك يا أمي وحشتني كثيرا وشعرت بقيمتك بعد رحيلك".

الصور من حساب كل من الفنانة إيمي ودنيا سمير غانم ورامي رضوان وحسن الرداد على "انستجرام".