مسؤول طبي يوضح بالفيديو السبب الحقيقي لوفاة دلال عبد العزيز بعد شفائها من كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، بسبب التداعيات والمضاعفات التي تعرضت لها عقب إصابتها بفيروس كورونا.

أوضح "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما بيعرفوش يكدبوا"، من تقديم سهير جودة ومنى عبد الغني، على قناة cbc، أن تداعيات فيروس كورونا وما نتج عنه من فشل تنفسي وتليفات في الرئة دوت الخليج سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، مشيرا إلى أن الوصول لهذا الدرجة من تليفات الرئة لا تكون فقط في حالات كورونا، بل تنتشر كثيرا في حالات الالتهابات الفيروسية الرئوية، بل حتى بعض حالات الانفلونزا العادية قد تنتهي بمثل هذه النتيجة.

في نفس السياق، أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن أزمة كورونا تسببت في الكثير من الخسائر بين المواطنين والكوادر الطبية والشخصيات العامة وداخل الوسط الفني، مضيفا: "دوت الخليج دي مشاكل كورونا.. والدولة اهتمت بكل المواطنين من كل الفئات، ووفرت كل الإمكانيات والطاقات البشرية والمؤسسية لمواجهة الفيروس".