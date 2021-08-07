فيديو روان بن حسين تبكي في أول ظهور بعد وداع والدتها:" لأول مرة أشعر بالفقد"

روان بن حسين، الفاشنيستا الكويتية، بكت في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها، وكشف عن أصعب اللحظات التي مرت عليها في الأسابيع الماضية بسبب هذا الرحيل.

أول ظهور لروان بن حسين بعد وفاة والدتها

روان بن حسين تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لها يعد الأول بعد إعلانها عن وفاة والدتها في الأسابيع الماضية، الفاشنيستا الكويتية تحدثت في الفيديو ووجهت رسالة للجمهور ومتابعيها الذين سعوا للتخفيف عنها والتواصل معها من أجل مساندتها بعد وفاة والدتها، حيث شكرتهم على هذا الدعم وتمنت أن لا يمر أي شخص بما مرت به من ظروف صعبة وقاسية فقالت : "الله يجازيكم ألف خير وأتمنى أن لا يمر أحد منكم بالظروف الصعبة التي مرت علينا في الفترة الأخيرة".

بكاء روان بن حسين بسبب فقدانها والدتها

روان بن حسين كشفت كذلك عن تفاصيل الأيام الصعبة التي مرت عليها ولم تتمالك دموعها لحظة حديثها عن شعورها بفقدان والدتها الذي أكدت أنه ليس بالسهل عليه لأنها أول مرة تشعر بهذا الإحساس، وأنها حياتها لم تعود إلى شكلها الطبيعي، فقالت الفاشنيستا والمغنية الكويتية: "الأيام الأخيرة كانت صعبة وغريبة، يوم اشعر أنه طبيعي بدون أي جديد فيه، ويوم آخر لا ارغب في ترك الفراش، شعور غريب لأنني لأول مرة أشعر بالفقد"، وسعى العديد من المتابعين ومحبي روان بن حسين لمساندتها ومطالبتها بسرعة تجاوز هذه المحنة الصعبة في حياتها، ودعى العديد من معجبيها لوالدتها الراحلة.

الأحزان تسيطر على رسائل روان بن حسين لمتابعيها

روان بن حسين في شهر يوليو الماضي كشفت عن وفاة والدتها حيث نشرت عدة أدعية ورسائل ترثي فيها الراحلة على حساباتها بمواقع التواصل، ونشرت تغريدة دعت بها لوالدتها وقالت:" اللهم انها أول ليلة لها في قبرها آنس وحشتها وامن روعتها وابدلها داراً خيراً من دارها واهلاً خيراً من اهلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنه اللهم امين"، وطلبت من الجمهور الدعاء لوالدتها فقالت:" اقرأوا الفاتحة على روح والدتي".

روان بن حسين نشرت أيضا خلال الأيام الماضية العديد من الرسائل والأدعية لوالدتها التي أظهرت مدى تأثرها بهذا الرحيل، وأكدت أنه من الصعب على الإنسان أن يخسر والدته التي تعد دوت الخليج أهم شيء في حياته، وأن أي شيء قد يفقده بعد ذلك لن يؤثر فيه بسبب رحيل والدته فكتبت روان بن حسين: "لما الواحد يخسر أمه، أحنّ قلب في الدنيا عليهيصير لو يخسر العالم كله بناسه وكنوزه ما يحرّك فيه شي. كل شيء… لا يعني شيء".

الصور مأخوذة من حساب روان بن حسين على "انستجرام"، والفيديو المرفق.