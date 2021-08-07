رحيل مدرب الأسود ممدوح الحلو عن عمر يناهز الـ64 عاما

رحل اليوم عن عالمنا ممدوح الحلو، مدرب الأسود العالمى عن عمر يناهز الـ64 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة.

جدير بالذكر أنه عام 2001، تعرض المدرب "ممدوح الحلو" لهجوم من أسد أثناء تقديم عرض السيرك بمدينة العريش، واستطاع المدرب أن يمسك بالبندقية الخرطوش وأطلق منها عدة أعيرة على الأسد حتى تمكن من الإفلات منه.