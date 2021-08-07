أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

إيمي سمير غانم ودعت والدتها دلال عبد العزيز اليوم، ونشرت أول تعليق على حسابها بانستقرام بعد وفاة والدتها، وتلقت التعازي في التعليقات من زملائها الفنانين والجمهور والذين تعاطفوا معها بعد وفاة والدتها.

إيمي سمير غانم تودع والدتها دلال عبد العزيز

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم أول تعليق على حسابها الرسمي بانستقرام بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة لوالدتها مع والدها الراحل سمير غانم، ووجهت دعوة إليهما وقالت:" رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"، وتعاطف مع إيمي سمير غانم عدد كبير من الجمهور وزملائها الفنانين، والذين واصلوا إرسال تعازيهم ورسائلهم إليها في التعليقات، في حين لم تعلق شقيقتها دنيا على صفحاتها حتى الآن.

تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

وكشف الفنان حسن الرداد اليوم عن تفاصيل جنازة وعزاء حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وكشف الرداد عن إلغاء مراسم العزاء والاقتصار على الجنازة وتقديم العزاء في المدافن فقط، وقال في تدوينة جديدة له على حسابه بفيسبوك:" لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم .. صلاة الجنازة على المغفور لها باذن الله الفنانة الفاضلة دلال عبد العزيز عقب صلاة الظهر فىً مسجد المشير طنطاوى غدا الموافق ٨ اغسطس.. والعزاء بمدافن الوفاء والامل بمدينة نصر".

الحزن يسيطر على الوسط الفني بعد وفاة دلال عبد العزيز

وتحولت حسابات النجوم على مواقع التواصل إلى سرادق عزاء وقدم معظم نجوم الوسط الفني العزاء بعد وفاة دلال عبد العزيز، وعبروا عن حزنهم وصدمتم الكبيرة لرحيلها، وذلك بعد أشهر طويلة قضتها في المستشفى للعلاج من آثار إصابتها بفيروس كورونا، وكانت دلال عبد العزيز تتلقى جرعات الاكسجين في المستشفى بسبب إصابتها بتليف في الرئة، وأخفت عنها أسرتها خبر وفاة زوجها سمير غانم خوفاً على تدهور حالتها الصحية ولمساعدتها على التعافي، وذلك قبل وفاتها اليوم.

وكان الفنان حسن الرداد قد نعى حماته دلال عبد العزيز برسالة مؤثرة على حساباته بمواقع التواصل، وأعلن خبر وفاتها للجمهور وقال:" والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة".