"صدمة وحزن في الوسط الفني"..النجوم يودعون دلال عبد العزيز برسائل مبكية:"كنتي أم لينا كلنا"

دلال عبد العزيز رحلت اليوم تاركة ورائها حالة كبيرة من الحزن والصدمة في الوسط الفني والجمهور، ونعاها في الساعات الأولى بعد خبر وفاتها عدد كبير من النجوم والذين ودعوها برسائل مبكية ومؤثرة على مواقع التواصل.

درة تودع دلال عبد العزيز برسالة مؤثرة

ونشرت الفنانة درة صورة للراحلة دلال عبد العزيز على حسابها بانستقرام وودعتها برسالة مؤثرة عبرت عن حزنها العميق على رحيلها وقالت:" كم هو صعب أن أصدّق أنّك لم تعودي موجودة بيننا، أنا حزينة من قلبي يا من كنتي من أحنّ وألطف وأطيب الناس. يا من كنتي بمثابة الأم الحبيبة ولم تكن الابتسامة تفارق وجهك البشوش كل ما ألقائي.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة بقدر ما كانت محبّة للخير وصاحبة واجب. الله يرحم الفنانة الكبيرة المتميزة جدا، والله يرحم حبيب عمرها سمير غانم وخالص العزاء لأخواتي حبيباتي دنيا وإيمي سمير غانم ولكل الأسرة. الله يرحمها ويلهمهم الصّبر والسلوان".

كندة علوش وبشرى تنعيان دلال عبد العزيز

ونعت الفنانة كندة علوش الراحلة دلال عبد العزيز وقالت:" إنا لله وانا اليه راجعون.. الحمد لله رب العالمين.. لله ما أخذ وله ما أعطى.. وكل شيء عنده بأجل مسمى، خبر مؤلم وحزين.. كم تمنينا أن نراها بيننا بصحة وعافية ولكن قدر الله وماشاء فعل يارب ارحم الغالية دلال عبد العزيز واغفر لها واسكنها فسيح جناتك.. يارب الهم دنيا وايمي وكل أحبابها الصبر والسلوان..".

أما الفنانة صابرين فنشرت نعياً قالت به:" إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك ياحبيبتي ويجعلك في الفردوس الأعلي ويصبر بناتك وكل حبايبك.. وجع قلب جامد يادلال"، ونعتها الفنانة بشرى وقالت:" انا لله وانا اليه راجعون...ربنا يرحمك يا غالية ياللى عمرك ما فوتى واجب للى تعرفيه واللى متعرفيهوش...رحلت الودودة الخيرة الانسانة المحترمة ام الغاليين دنيا وايمى ...ربنا يصبر اهلك واحبابك ويجعل كل الخير اللى عملتيه فى ميزان حسناتك ويجعل مثواك الجنة...هتوحشينا قوى قوى وسلميلنا استاذ سمير و ماما رجاء..ربنا يجمعنا بيكم على خير".

منة شلبي وهشام ماجد والنجوم يرثون دلال عبد العزيز

ونشرت الفنانة منة شلبي تغريدة نعت بها الراحلة دلال عبد العزيز وقالت:" انا لله وانا اليه راجعون ..خبر حزين لا نملك الا القبول بقضاء الله اعزي كل العائلة الفنية واخواتي دنيا و ايمي في وفاة الوالدة الغالية العزيزة دلال عبد العزيز نسالكم الفاتحة ..في الجنة و نعيمها اللهم صبر البنات والاصدقاء والاحباب اللهم الصبر يا رب نسالكم الفاتحة".

سميرة سعيد وأصالة تنعيان دلال عبد العزيز

أما الفنان هشام ماجد فكتب على صفحته بفيسبوك وقال:" إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمك ويصبرنا علي فراقك كنتي أم لينا كلنا البقاء لله"، وكتبت الفنانة هند صبري على انستقرام:" انّا لله وإنَا إليه راجعون .. فقدنا اليوم فنانة وإنسانة من طراز فريد لم تكن فقط نجمة قديرة لكنها كانت صاحبة واجب كما يقولون. النجمة دلال عبدالعزيز، لتلحق بزوجها النجم سمير غانم في الجنة بإذن الله.. دعواتي لبناتها دنيا وايمي سمير غانم بالصبر وخالص عزائي لهما و لزوجيهما حسن الرداد ورامي رضوان".

ونشرت الفنانة أصالة نعياً لدلال عبد العزيز وقالت:" رحم الله من أنجبت سعادة للدنيا تمثّلت ببناتها .. أخلصن لها وللعمل ولكلّ قلب حزين ليزرعوا جميعاً كعائله الفرح والطيب ..رحم الله السيدة الغالية على قلوب الملايين وأعان الله قلب الحبيبات دنيا وإيمي وكلّ قريب وصديق ومُحبّ ..آمين يارب العالمين".

أما الفنانة سميرة سعيد فودعت دلال عبد العزيز وقالت:" الله يرحمك و يرحم روحك الطيبة …كنت دائما و أبدا فنانة صاحبة واجب…تعازي لكل العائلة فردا فردا و الله يصبركم على فراقها…و إنا لله و إنا إليه راجعون".