معلومات عن فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو 2020

فريال أشرف لاعبة رياضة الكاراتية المصرية حققت أول ذهبية لبلادها في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في طوكيو في اليابان، وقد سطرت فريال أشرف إسمها في التاريخ كأول لاعبة مصرية تحصل على ميدالية ذهبية في الأولمبياد.

فريال أشرف تحقق أول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو

فريال اشرف حققت الميدالية الذهبية في طوكيو بعدما نجحت في الفوز على منافستها لاعبة أذربيجان بنتيجة 0/2 في المبارة النهائية لتصبح فريال أشرف أول لاعبة عربية ومصرية تحصل على ميدالية ذهبية في هذه الرياضة.

فريال أشرف من مواليد عام 1999 وهي تبلغ من العمر 21 عام، بدات رحلتها مع رياضتها المفضلة الكاراتيه في سن الثامنة، فريال أشرف لديها اثنين من الأشفاء وهي الابنة الوحيدة لأسرتها وعلى الصعيد التعليمي تدرس بكلية الصيدلية بالجامعة البريطانية بمصر.

معلومات عن اللاعبة المصرية فريال أشرف

فريال أشرف لاعبة الكاراتيه المصرية قد حصدت في طريقها لاولمبياد طوكيو العديد من النجاحات حيث نجحت في عام 2019 في الحصول على الميدالية البرونزية خلال الصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد التي اقيمت في العاصمة الفرنسية باريس وباتت اللاعبة المصرية من أبرز 4 لاعبات في هذه الرياضة وتحديدا في وزن فوق 61.

فريال أشرف حققت كذلك فضية الدورى العالمى بالصين، كما حصدت كذلك ذهبية في الدوري العالمي للعبة الكاراتيه والذي أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة في عام 2019 لتصبح أول مصرية تحصل على هذه الميدالية، كما حققت العديد من الميداليات المهمة في مسيرتها من بينها برونزية بطولة إفريقيا عام 2018 برواندا، كما حصدت في بطولة افريقيا التي أقيمت في عام 2020 على ذهبية ، كما نالت فضية الدورى العالمى بفرنسا 2020، وفضية الدورى العالمى بتركيا 2021.

طريق فريال أشرف للحصول على الميدالية الذهبية

فريال أشرف في طريقها للوصول إلى الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو قد فازت في أول مبارتين بالمجموعة الثانية لكنها خسرت المباراة الثالثة في وقت حققت التعادل في المباراة الرابعة والأخيرة، وصعدت اللاعبة المصرية لدور نصف النهائي لتواجه الكازاخية صوفيا بيرولتسيفا وتفوز عليها بنتيجة 5-4، ثم تحقق انتصارها الأخير على بطلة العالم اللاعبة إرينا زارتسكا.

الصور مأخوذة من حساب الإتحاد المصري والدولي للكاراتية والبث المباشر للمباراة النهائية.