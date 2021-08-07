أدوار لا تنسى في مسيرة دلال عبد العزيز.. "الأم المثالية" للنجوم الشباب في أعمالها الأخيرة

دلال عبدالعزيز قدمت خلال مسيرتها الفنية الطويلة العديد من الأدوار المميزة والمهمة التي أضافت لرصيدها الفني، كما نجحت في السنوات الاخيرة في تقديم أدوار الأم في أكثر من عمل استطاعت من خلالهم أن تقدم نفسها في هذه النوعية من الأدوار بشكل يتذكره الجمهور المصري والعربي.

دور عطية في مسلسل "ملوك الجدعنة"

دلال عبدالعزيز يعتبر دور "عطية" الذي قدمته في مسلسل "ملوك الجدعنة" من أبرز الأدوار التي حققت ردود فعل واسعة حيث استطاعت النجمة المصرية أن تقدم دور الأم بشكل جذب الأنظار إليها منذ الحلقة الأولى من المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي، حيث استطاعت دلال عبدالعزيز من خلال دورها أن تعبر عن المعاناة التي تعيشها كل أم في تربية أبنائها وسعيها المستمر في حمايتهم من كافة الأزمات التي يمرون بها حتى ولو على حساب حياتها.

دور "لمياء" في مسلسل "سابع جار"

دلال عبدالعزيز شاركت كذلك في مسلسل "سابع جار" الذي عرض في عام 2017 وحقق نجاحا كبير من ناحية المشاهدة، بسبب طبيعة العمل الاجتماعية، دلال عبدالعزيز قدمت دور "لمياء" السيدة التي رحل زوجها وتواجه الحياة مع أبنائها بكل السبل، وحازت دلال عبدالعزيز على إعجاب الجمهور بسبب أنها قدمت الدور بشكل اعتبره البعض أنه الشخصية الحقيقية للفنانة المصرية ولا تقدم شخصية "لمياء" بشكل تمثيلي بسبب حالة الإقناع الكبيرة التي نجحت الفنانة الراحلة في إيصالها للجمهور.

شخصية "نوال" في فيلم "أسف على الإزعاج"

دلال عبدالعزيز قدمت أيضا دور الأم في أكثر من عمل سينمائي يعد من أبرزهم شخصية "نوال" في فيلم "أسف على الإزعاج" للفنان أحمد حلمي الذي عرض في عام 2008 وحقق إيرادات ضخمة وقتها، دلال عبدالعزيز في الفيلم قدمت شخصية الأم التي تسعى لإنقاذ ابنها من المرض النفسي الذي بات يسيطر على تفكيره وتحديدا بعد رحيل والده.

دور "ميار" في فيلم " لا تراجع ولا استسلام"

دلال عبدالعزيز من أدوارها السينمائية أيضا التي لن ينساها لها الجمهور دورها في فيلم "لا تراجع ولا استسلام (القبضة الدامية)" مع النجم أحمد مكي الذي تم إنتاجه عام 2010، قدمت الفنانة المصرية دور الأم "ميار" التي تعاني من طريقة تفكير ابنها "حزلقوم" لكنها تصر على مساعدته على تحقيق احلامه ومساندته.

دلال عبدالعزيز في مسلسل "في بيتنا ربوت"

دلال عبدالعزيز قدمت أيضا دور الأم في مسلسل "في بيتنا ربوت" الذي عرض في شهر يناير الماضي حيث قدمت شخصية "ميرفت" وهي السيدة التي تواجه المصاعب مع ابنها "يوسف" هشام جمال الذي صنع ربوت وبات في حاجة لمساعدة جميع حوله من أجل تحقيق هدفه.

"فطوم" في مسلسل "الناس في كفر عسكر"

من الأدوار القليلة التي ظهرت فيها دلال عبدالعزيز وهي تمثل الشر على الشاشة الصغيرة دورها في مسلسل "الناس في كفر عسكر" حيث قدمت شخصية "فطوم" السيدة التي تسعى للسيطرة على القرية ومواجهة رجالها بمفردها، بالإضافة لتسببها في الكثير من الحوادث في حق أهالي القرية بسبب رغبتها في السيطرة والنفوذ والتحكم فيهم.

دلال عبدالعزيز في فيلم "مبروك وبليل"

دلال عبدالعزيز يعتبر فيلم "مبروك وبليل" مع الفنان يحيي الفخراني من أدوارها المهمة في السينما حيث قدمت دور "بليل" وهي الفتاة التي تربت في صغرها مع يحيى الفخراني "مبروك" والذي يعاني من تأخر عقلي وتنشئ بينهما قصة ارتباط وحب بشكل مختلف ومميز.

الصور مأخوذة من الفيديوهات المرفقة من مشاهد أعمال دلال عبد العزيز.