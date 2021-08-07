موعد وتفاصيل جنازة الراحلة دلال عبد العزيز وإلغاء مراسم العزاء

دلال عبد العزيز كشفت أسرتها اليوم عن تفاصيل جنازتها والعزاء، بعد إعلان وفاتها اليوم بعد معاناة لأشهر مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا، وسادت حالة من الحزن والصدمة لدى زملائها وأصدقائها في الوسط الفني وكذلك الجمهور.

حسن الرداد يكشف تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

وكشف الفنان حسن الرداد اليوم عن تفاصيل جنازة وعزاء حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وكشف الرداد عن إلغاء مراسم العزاء والاقتصار على الجنازة وتقديم العزاء في المدافن فقط، وقال في تدوينة جديدة له على حسابه بفيسبوك:" لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم .. صلاة الجنازة على المغفور لها باذن الله الفنانة الفاضلة دلال عبد العزيز عقب صلاة الظهر فىً مسجد المشير طنطاوى غدا الموافق ٨ اغسطس.. والعزاء بمدافن الوفاء والامل بمدينة نصر".

تفاصيل وفاة دلال عبد العزيز

وكان الفنان حسن الرداد قد نعى حماته دلال عبد العزيز برسالة مؤثرة على حساباته بمواقع التواصل، وأعلن خبر وفاتها للجمهور وقال:" والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة".

وأعلن الإعلامي رامي رضوان اليوم وفاة حماته الفنانة دلال عبد العزيز، ونعاها برسالة مؤثرة على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، ونشر عدة صور لها وعلق قائلاً:"أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. انا لله وانا إليه راجعون.. ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

النجوم ينعون الراحلة دلال عبد العزيز

وتحولت حسابات النجوم على مواقع التواصل إلى سرادق عزاء وقدم معظم نجوم الوسط الفني العزاء بعد وفاة دلال عبد العزيز، وعبروا عن حزنهم وصدمتم الكبيرة لرحيلها، وذلك بعد أشهر طويلة قضتها في المستشفى للعلاج من آثار إصابتها بفيروس كورونا، وكانت دلال عبد العزيز تتلقى جرعات الاكسجين في المستشفى بسبب إصابتها بتليف في الرئة، وأخفت عنها أسرتها خبر وفاة زوجها سمير غانم خوفاً على تدهور حالتها الصحية ولمساعدتها على التعافي، وذلك قبل وفاتها اليوم.