رامي رضوان ينعي حماته دلال عبد العزيز:" ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة"

دلال عبد العزيز أحدث خبر وفاتها حالة كبيرة من الحزن والصدمة لدى الجمهور والوسط الفني، بعد قضائها أشهر في المستشفى بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، ونعاها رامي رضوان برسالة مبكية على مواقع التواصل.

رامي رضوان يودع حماته دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة

وأعلن الإعلامي رامي رضوان اليوم وفاة حماته الفنانة دلال عبد العزيز، ونعاها برسالة مؤثرة على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، ونشر عدة صور لها وعلق قائلاً:" أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. انا لله وانا إليه راجعون.. ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

حسن الرداد ينعي دلال عبد العزيز

ونعى كذلك الفنان حسن الرداد حماته الراحلة دلال عبد العزيز برسالة مؤثرة على حساباته بمواقع التواصل، وأعلن خبر وفاتها للجمهور وقال:" والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة".

صدمة وحزن في الوسط الفني بعد وفاة دلال عبد العزيز

وسادت حالة من الحزن والصدمة في الوسط الفني وكذلك لدى الجمهور بعد إعلان وفاة دلال عبد العزيز، وذلك بعد أشهر طويلة قضتها في المستشفى للعلاج من آثار إصابتها بفيروس كورونا، وكانت دلال عبد العزيز تتلقى جرعات الاكسجين في المستشفى بسبب إصابتها بتليف في الرئة، وأخفت عنها أسرتها خبر وفاة زوجها سمير غانم خوفاً على تدهور حالتها الصحية ولمساعدتها على التعافي، وذلك قبل وفاتها اليوم.

وجاءت وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد ما يقارب شهرين ونصف من وفاة زوجها الفنان سمير غانم، والذي توفي أيضاً بسبب إصابته بفيروس كورونا، وحجز بالمستشفى لفترة قبل وفاته، واستمرت دلال عبد العزيز بالمستشفى بعد وفاته بسبب حالتها الحرجة، قبل أن يعلن وفاتها اليوم وسط حالة حزن كبيرة من أسرتها والوسط الفني والجمهور.

الصور مأخوذة من حساب رامي رضوان وإيمي سمير غانم على انستقرام.