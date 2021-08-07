وزيرة الثقافة تنعى الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز

عبد الدايم : عبرت بصدق عن المرأة المصرية وجسدت شخصيات تركت بصمات بارزة فى وجدان الجمهور
نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التى غيبها الموت اليوم السبت ٧ اغسطس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 61 عام وقالت ان الراحلة تميزت باسلوب فني خاص وعبرت بصدق عن المرأة المصرية في كافة الشرائح الاجتماعية كما جسدت شخصيات تركت بصمات بارزة فى وجدان الجمهور ، وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته .
يذكر ان الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ، جاءت الى القاهرة،وإكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح فى بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، قدمت الكثير من الاعمال الناجحة فى المسرح والسينما والتلفزيون .
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